Azután kapta meg magyar letelepedési engedélyét a szír diktátor pénzembere, hogy az amerikaiak tiltólistára tették

Nem tervezi felülvizsgálni Salmo Bazkka és Atiya Khoury magyar letelepedési engedélyét a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

- ezt a hivatal vezetője, Végh Zsuzsanna mondta Demeter Márta LMP-s képviselőnek.

A 444 és a Direkt36 tegnapi cikkében tárta fel, hogy Bazkka, egy súlyos nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és Khoury, a szíriai diktátor pénzembere is magyar letelepedési engedélyhez jutott.

Demeter cikkünk megjelenése után nyilvánosan is jelezte, hogy országgyűlési képviselőként ki fogja kérni a Bevándorlási Hivataltól az írásunkban megnevezett szír állampolgárokra vontakozó adatokat. A BÁH vezetője Demeternek csütörtökön hivatalosan is elismerte, hogy Atiya Khoury 2014-ben letelepedési kötvényt vásárolt, és ezért meg is kapta a tartózkodási engedélyt. Khoury ezt követően magyar letelepedési engedélyt is igényelt, amelyet 2017 elején kapott meg.

Ez a dátum azért érdekes, mert Khouri 2016 nyara óta szerepelt az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ugyanis ő Bassar al-Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere, aki készpénzt mozgat Oroszország, Libanon és Szíria között, és akit emberi jogi jogsértések miatt is felelősség terhelhet.

A tegnapi cikkünkben megnevezett másik szír állampolgár, Salmo Bazkka, a hatóságok gyanúja szerint olyan nemzetközi bűnszervezet tagja, amely fegyver- kábítószer és embercsempészetből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozik, a Bevándorlási Hivatal tájékoztatása szerint nem vásárolt letelepedési kötvényt. Demeter Máriának a Bevándorlási Hivatalnál azt mondták, hogy Bazkka már 1999-ben magyar tartózkodási engedélyt kapott, majd a letelepedésikötvény-program indulása előtt, 2010-ben rendes eljárásban igényelt és kapott magyar tartózkodási engedélyt.

A Bevándorlási Hivatal tájékoztatásának ellentmond, hogy Salmo Bazkka egyik közeli rokona a cikkünk megjelenése előtt személyesen erősítette meg a kérdésünkre, hogy a szír férfi vásárolt letelepedési kötvényt, és ezen keresztül kaptak a családtagjai is magyar papírokat. Emellett egy, a külföldiek bevándorlásával összefüggő hatósági ellenőrzéseket ismerő forrás is azt mondta, hogy Salmo Bazkka részt vett a letelepedésikötvény-programban.

Demeter Márta betekintést kért azokba az aktákba, amelyek a két szíriai férfi magyarországi tartózkodására vonatkoznak, azonban a hivatal nem engedte, hogy megnézze a papírokat. A két szíriai férfi családtagjairól semmilyen információt nem közölt a hivatal. Így azt sem árulták el, hogy a Bazkka család valamelyik másik tagja vásárolt-e letelepedési kötvényt.

Végh Zsuzsanna szerint a hatóságok sem Khoury, sem Bazkka biztonsági átvilágítása során nem találtak biztonsági kockázatot, és nem emeltek kifogást az ellen, hogy magyar papírokat kapjanak. Annak fényében sem tervezik utólag felülvizsgálni vagy visszavonni a magyarországi letelepedési engedélyüket, hogy kiderült, Khoury szerepel az Egyesült Álllamok szakciós listáján, Bazkka pedig egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja lett. A magyar letelepedési engedély birtokában Khoury jelenleg is szabadon utazhat más schengeni államok területén is, és erre lehetősége volt Bazkkának is tavaly novemberi letartóztatásáig.

A 444 és a Direkt36 napokkal az első cikkünk előtt megkereste az összes állami hivatalt, beleértve a Bevándorlási Hivatalt is, és rákérdeztünk a két szír állampolgár bevándorlási státuszára, de nekünk akkor nem adtak felvilágosítást.