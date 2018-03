Kim Dzsongun vonata tele van rózsaszín kanapékkal

A héten egészen egyedülálló dolog történt: Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun a hatalomra kerülése óta először külföldön járt, Kínában Hszi Csin-ping kínai elnöknél. A látogatás legfőbb eredménye, hogy Kim Kínában is megismételte, tényleg kész feladni atomfegyvereit.

Kim Dzsongun azonban nem repülővel utazott Kínába, hanem az apjához, Kim Dzsongilhez hasonlóan egy zöld vonaton zötykölődött hosszú órákon át. Most magáról a vonatról is nyilvánosságra került néhány felvétel, a BBC készített is belőle egy összeállítást. Gondolta volna például, hogy van a vonaton egy vagon, amelyben rózsaszín kanapék sorjáznak egymással szemben?

Itt a videóösszeállítás a vonatról és Kim látogatásáról: