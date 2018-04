Németh Szilárd határon túlról érkező csepeli kampányolókat mutatott be Orbán Viktornak

Csepel fideszes polgármestere, Borbély Lénárd közvetítette élőben a Facebook-oldalán, ahogy Orbán Viktor meglátogatta vasárnap a csepeli választókörzetet, hogy ott Németh Szilárd mellett köszöntse a Fidesz aktivistáit.

A videó legérdekesebb pillanata 3.40 perc után indul, amikor Németh bemutatja a határon túlról érkezettek: eszerint több erdélyi településről is jöttek a határon túlról csapatok. Nagyszalontáról, Kápolnásfaluból és Székelyudvarhelyről és Farkaspatakról is mutatott be érkező kontingenseket, majd hozzátette, hogy „itt azok dolgoznak egyébként, akik úgymond ebből a rendszerből élnek is”: polgármesterek, képviselők, megyei képviselők.

(via hvg.hu)