A szerencsétlen Economist újságírója azt hitte, ha értelmesen kérdez, Orbán Viktor majd válaszol neki

Orbán Viktor kedden megtartotta a választások utáni első sajtótájékoztatóját, és az ünnepi alkalomból kérdezni is lehetett. De sajnos az Economist itteni tudósítójának szemmel láthatólag fogalma sem volt a magyar viszonyokról, és azt hitte, hogy ha értelmesen tesz fel egy kérdést, arra a magyar miniszterelnök egy tőmondatnál bővebben válaszol. Most megtanulhatta, hogy ez nem így működik.



A brit lap újságírója arról kérdezte Orbán Viktort, hogy mit gondol az EBESZ választási jelentéséről, ami az idegenellenes retorikáról, a média elfogultságáról és a nem átlátható kampányfinanszírozásról szólt. Erre Orbán Viktor nem bonyolította túl a választ:



A meglepett újságíró csak pislogott, hogy ez most mi volt, mire Kovács Zoltán kormányszóvivő megnyugtatta, hogy igen, jól hallotta, ez volt a rövid válasz. Amikor kicsit értetlenkedett, a kedvéért a nagyvonalúságáról híres Orbán Viktor angolul is megismételte, amit mondott:

„Thank you for the contribution. For making political opinion on the Hungarian election.”