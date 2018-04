Voltak szavazókörök, ahol ismeretlen kispártok több szavazatot kaptak, mint azok, amik bejutottak a Parlamentbe

A vasárnapi országgyűlés óta rengeteg furcsa szavazóköri eredmény született. Ezek egy részén látszik – a leginkább a Nógrád megyei Dejtáron –, hogy a nemzetiségi listára szavazók is kaphattak pártlistás szavazólapot, és az így keletkezett többletszavazatot minden párt listájáról le kellett húzni.

De vannak olyan szavazókörök is, ahol alig voltak érvénytelen szavazatok, mégis előfordult, hogy ismeretlen kispártok több szavazatot kaptak, mint azok, amik bejutottak a Parlamentbe. Ezek akár lehettek elírás eredményei is (például egy sorral odébb írták be egy párt eredményét). Csak néhány példa:

Baranya 4, Nagypeterd 1: a Jobbik egyéni jelöltje 0 szavazatot kapott, az egy sorral lejjebb lévő Hajrá Magyarország! párt 76-ot. Közben listán a Jobbik 119 szavazatot kapott.



a Családok Pártja 8, az LMP 0 listás szavazatot kapott, miközben a CSP egyéniben 0-t, az LMP pedig 4-et. Budapest 11, Újpest 53: a Szegény Emberek Magyarországért 91 szavazatot kapott listán, az eggyel fölötte lévő DK 0-t, pedig egyéniben volt 244 szavazata.



Az ilyen és ehhez hasonló esetek ellen ma délután 16 óráig lehet panaszt tenni, itt található hozzá segítség.

A segítségért köszönet jár Markó Ferkónak.