Beperelte a Unitedet a biztonsági őr, aki kiverte egy utas két fogát

Beperelte a United Airlinest és Chicago városát az a chicagói reptéri biztonsági őr, aki tavaly világbotrányt okozott erőszakos fellépésével. James Long volt az, aki olyan erőszakosan rángatta le a United Airlines egyik járatáról az azon teljesen jogosan, megvásárolt jeggyel utazni akaró 69 éves vietnami-amerikai orvost, David Daót, hogy a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

Daót azért akarta leszállíttatni a gépről a United, hogy helyet csináljon egyik munkatársának, aki pont ezzel a géppel akart volna utazni. Mivel már nem volt szabad hely a gépen, a légitársaság úgy döntött, hogy leszállíttatja a gépről az egyik, vásárolt jeggyel utazó utast.

Dao persze nem akart leszállni a gépről, amire jegyet vet, és amire már be is csekkolták. Ekkor riasztották a biztonságiakat, akik közül Long a fizikai erőszakot találta a problémamegoldás leghatékonyabb eszközének. Nem szimplán levezette Daót, hanem kicibálta a székéből és a kezénél fogva végigvonszolta a repülőgép padlóján.

Daónak kitört két szemfoga, eltört az orra, és súlyos agyrázkódása lett. Később peren kívül megállapodott a légitársasággal, amely kártérítést fizetett neki. Hogy mennyit, azt egyik fél se hozta nyilvánosságra.

Longot pedig kirúgták állásából, de ő nehezményezte ezt, ezért a légitársaságot, és munkaadóját, Chicago városát is beperelte. Szerinte ugyanis nem képezték ki megfelelően, vagyis senki se magyarázta el neki, hogy lehetőleg ne verje össze az utasokat, pláne a gépen teljesen jogszerűen, vásárolt jeggyel tartózkodókat. Keresetében arra is hivatkozik, hogy a légitársaságnak tisztában kellett volna lennie azzal, hogy a biztonságiak "fizikai erőszakot" alkalmazhatnak. De ha megtanították volna neki, hogy ne verje össze az utasokat, akkor nem verte volna össze Daót sem. (Via BBC)