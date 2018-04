Chikán Attila nélkül a Fidesz nem születhetett volna meg, most már a kormánypropaganda zsoldoslistájára került

Arról, hogy mekkora kamu Orbán legújabb panelja a 2000 Magyarországon tevékenykedő Soros-zsoldosról, itt írtunk, vicces lenne az egész, ha nem erre hivatkozva küldenék a parlament elé a civil szervezetek vegzálását lehetővé tevő Stop Soros-törvényt.

A Figyelő a maga képességei szerint igyekezett aládolgozni ennek, amikor megpróbált összeállítani egy listát Soros zsoldosairól. Összegereblyéztek boldog-boldogtalant, olyanokat is, akik - mint írják - talán nem is tudják, hogy Soros zsoldasai, még halottakat is bevettek a névsorba, hogy hosszabb legyen a lista. Az Orbán által emlegetett kétezres álomhatár még így is messze van, de elég rugalmas a Figyelő hozzáállása, hogy kiket vesznek be, felülről nyitottnak tűnik a névsor.

Rajta van a listán például Chikán Attila. Róla azt írja a Figyelő, amikor a CEU-s oktatókat sorolja fel, hogy az egyetem „nemzetközi testületének egyetlen magyar tagja", az „Orbán-kormány nagy kritikusa”.

Chikán Attila

Azt valahogy elfelejtették hozzátenni, hogy Chikán Attila volt Orbán első gazdasági minisztere. Amikor Orbán 1998-ban bemutatta első kormányát a parlamentben, Chikánról ezt mondta:

„Köszönöm, hogy sok évvel ezelőtt fontosnak tartotta, hogy létrehozza azt a műhelyt, ahol a rendszerváltoztatás most beérő első generációja politikai és szakmai értelemben megszületett, felnőtt, megerősödött, majd összekovácsolódott. (Taps. - Dr. Chikán Attila felállva köszöni meg a tapsot.) Chikán professzor úr alapította s a diákokkal együtt építette fel Magyarország első szakkollégiumát. Mint minden igazi tanárember, mindig a jövő elkötelezett híve volt, s most, amikor eljött az idő, a megvalósítás felelősségét is vállalta.”

Chikán szerepét emelte ki Orbán a Fidesz 19. születésnapján is, 2007. márciusban: „A nem alapító státuszban jelen lévő igazgató urat, Stumpf István barátunkat is tisztelettel köszöntöm, és én is szeretném vele együtt megemlíteni Chikán Attilának a nevét, mert igaz, hogy fiatalok voltunk, bátrak, és akkor még optimizmus és civil kurázsinak sem voltunk a híján, de mindannyian tudjuk, hogy nélkülük,

Stumpf István és Chikán Attila nélkül a Fidesz sohasem születhetett meg”.

Chikán 1999 végéig volt az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, Matolcsy György lett az utóda, ez nagyjából mutatja is a Fidesz szemléletváltását a gazdaság irányításában. Chikán aztán eltávolodott a Fidesztől, vagy leginkább a párt Chikán nézeteitől. Az kétségtelen, hogy Chikán többször is elmondta a véleményét a Fidesz gazdaságpolitikájáról, és mit ad isten, nem mindenben értett egyet, sőt kritizált is. Ezt egyébként maga Orbán is tolerálta, volt olyan rendezvény, még 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulása előtt, ahol vitába is szállt Chikánnal. De a tisztelet hangján:

„Ami a korrupciót illeti, Chikán Attila előadásának egy megjegyzésére szeretnék utalni, természetesen a többiek előadásai is kétségkívül inspirálóak voltak. Dejà vu érzésem volt, úgy volt, mint régen a kormányüléseken, ott is mindig Chikán Attila miniszter úr hozzászólása váltotta ki belőlem a legtöbb reakciót, aminek valószínűleg az is oka lehet, hogy az ember általában mindig a volt tanárának akar bizonyítani elsősorban. Ez most sincsen másképpen.”

De még 2012-ben is így beszélt Orbán az unortodox gazdaságpolitikáról és a redzevényen jelen lévő Chikánról: „Ez egy unortodoxia – hogyha már a szabadságharcról volt szó – vagy elegánsabban: innováció, amire két ok visz bennünket. Az első, hogyha már itt van Chikán Attila közöttünk, akkor anélkül, hogy át akarnám rá hárítani persze a felelősséget már csak részlegesen is, hiszen ő mégiscsak a kormány kiemelt, minőségi kritikusai közé tartozik, és akinek mindig figyelünk a szavára, nem volna teljesen tisztességes, ha most a felelősséget az ő irányába terelném, de hát mégiscsak az ember fiatalokat nevel az egyetemen, és innovációra oktatja őket, akkor számolnia kell azzal, hogy ahova majd a szél sodorja őket, ott majd innoválni fognak. Ez esetben a szakkollégiumi háttér a mostani kormányt bizony folyamatos innoválásra kényszeríti vagy viszi, motiválja a saját területén, a gazdaságpolitikában is meg az államélet területén is. De túl ezen az indíttatáson, amiért egyébként hálásak vagyunk tanárainknak, a másik ilyen körülmény, ami ezeknek az újszerű gazdasági eszközöknek a fölkutatása mellett szól, a kényszer.”

Ebből lett mostanra az, hogy a kormányszolgálati Figyelő meg sem említi, hogy Chikán bábáskodott a Fidesz születésénél, volt Orbán minisztere, csak annyi maradt, hogy CEU és a kormány kritikusa és Soros-zsoldos. Chikán pedig elcsukló hangon, a könnyeivel küszködve nyilatkozik a Hír TV-ben arról, hogy szerinte nagyon szomorú és fenyegető, hogy olyan akadémikusokat és civileket listáznak (és nem magáról beszélt), akik nem is politizálnak. Szerinte erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy a Fidesz ilyen áron próbálja megvalósítani politikai céljait.



Sorossal egyébként 30 éve került először kapcsolatba, mert ő volt az egyik szervezője azoknak az ösztöndíjaknak, amelyekkel “a mai kormány jelentősen része is Nyugaton tanult”.