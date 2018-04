Alföldi: Magyar vagyok és leszek, akkor is, ha nem a Fideszre szavaztam

Facebook-oldalára posztolt szabadverssel értékelte a Nemzeti Színház egykori igazgatója a választási eredményeket.

Alföldi Róbert azt írta, hogy

"Mottó:

"Semmi sem kelti bennünk annyira a végtelenség érzetét,

mint a butaság.”

Ödön von Horváth



Szabad vagyok és leszek, akkor is, ha másként gondolkozom,

mint a hatalom.

Szabad vagyok és leszek, akkor is, ha nem a Fideszre szavaztam.

Magyar vagyok és leszek, akkor is, ha nem a Fideszre szavaztam.



És továbbra is szabadon és nyitottan fogok a világról gondolkodni,

még akkor is, ha a Fidesz ezt egyre inkább szeretné korlátok közé szorítani és megszüntetni.

És akkor is boldog leszek a hazámban, mint büszke magyar állampolgár, ha a Fidesz csakis és kizárólag azokat tekinti magyarnak, akik rá szavaztak.

És utolsó percemig megértéssel, toleranciával és együttérzéssel fordulok bajban lévő embertársaim felé, bármilyen vallásúak, bőrszínűek legyenek is, még akkor is,

ha a Fidesz és személyesen a miniszterelnök a legszörnyűbb és legsötétebb történelmi időket idézve próbálja félelemre és gyűlöletre tanítani és kényszeríteni a honfitársaimat.



És a végsőkig hinni fogok abban, hogy egyszer még egy szabad, toleráns, modern, figyelő, gondoskodó, kulturált Magyarországon élhetek, mint hazájára büszke magyar.



Éljen a jövő és a szabadság!



Éljen a szabadság!"