Az amerikaiak hajnalban rakétázni kezdték Szíriát, sokan ettől a támadástól várták a világháborút

Az elmúlt három napban Donald Trump amerikai elnöknek ez a Twitterre írt üzenete tartotta izgalomban a világot:

Király András fordításában: „Oroszország megesküdött, hogy lelő minden Szíriára kilőtt rakétát. Hát készülj, Oroszország, mert jönnek! Szépek, újak és »okosak«! Nem kéne a Gázzal Gyilkoló Állattal szövetkeznetek, aki a saját népét mészárolja, és még élvezi is!”

Az amerikaiak azt állítják, hogy kifejezetten a vegyi fegyverek gyártásával foglalkozó üzemeket és ezek tárolására kialakított raktárakat támadtak. Eddig három célpontról lehet tudni, egy Damaszkusz melletti tudományos központról, egy Homsz közelében található vegyi fegyver raktárról és szintén Homsz közelében lévő katonai parancsnoki posztról.

A Szíriában található orosz bázisokat nem érte találat. Viszont ellentétben a tavalyi amerikai rakétázással, most nem szóltak előre az oroszoknak a célpontokról.

Szíriában összesen 2000 amerikai katonai teljesít szolgálatot elsősorban az ISIS ellen akciók miatt, a kurdok által felügyelt észak-nyugati területeken, őket ért szír vagy orosz ellentámadásról egyelőre nincsenek hírek.

James Mattis védelmi miniszter arról beszélt, hogy most egyszeri akcióról van szó, tehát egyelőre nem kell Szíriában a nyugati rakétatámadások folytatására számítani.



Asszadék klórgázzal támadtak civilekre

Április 7-én légitámadás érte Damaszkusz egyik külvárosát, amit 2012 óta ostromolnak Aszad elnök katonái. Az eredetileg néhány százezres városrész lakói óriási szenvedéseket éltek át az utóbbi években: teljesen körbe voltak véve, alig jutott be étel és gyógyszer, állandóan bombázták őket, és a kerületet irányító felkelők viselkedéséről is rémtörténetek érkeztek.

Április 2-án még úgy tűnt, hogy a felkelők megadják magukat. A szír kormány kiengedett a kerületből 4000 embert, fegyvereseket és civileket is, és elvben további tárgyalások folytak a megadásról.

7-én viszont délután négykor és este fél nyolckor is helikopterről bombázta a kerületet a szír légierő. A helyiek szerint mindkétszer valamilyen vegyi fegyverrel támadtak. Sokan megfulladtak, többségükben civilek, gyerekek is. Az ENSZ helyi megfigyelőkre hivatkozva azt mondta, hogy 500-an kerültek kórházba mérgezéses tünetekkel, és a halottak száma 70 felett lehet.

A gáztámadásban megfulladt gyerekek. Fotó: Halil el-Abdullah/Anadolu Agency

A támadás után készült fotók és videók elemzése, és helyszíni beszámolók alapján a legtöbb szakértő azt állítja, hogy klórgázt tartalmazó palackokat dobhattak a lakosságra.

Ez vegyi fegyvernek számít, de nem olyan pusztító mint a szarin, az az idegméreg, amivel az Aszad-kormány korábban gyilkolta a lakosságot. Egyes szakértők szerint ez fontos kérdés: amikor az amerikaiak azt ígérték, hogy mindenképpen megtorolják a vegyi fegyverek használatát Szíriában, akkor a klórgázra is gondoltak? Nagy vita volt erről az amerikai sajtóban néhány napig, de a szombat hajnali akció alapján egyértelmű már a válasz: az sem fér bele, hogy egy kormány klórgázzal ölje meg az állampolgárait.

Még Obama elnök figyelmeztette Aszadot évekkel ezelőtt, hogy az amerikai hadsereg lépni fog, ha vegyi fegyvert vet be, aztán amikor Aszad ezt megtette, mégsem lőttek az amerikaiak, hanem beleegyeztek abba, hogy az oroszok leszerelik a szír hadsereg tömegpusztító fegyvereit. Azóta viszont többször merült fel a komoly gyanú, hogy újra ilyen fegyverekhez nyúltak a szírek. Egyetlen alkalommal, pont egy évvel ezelőtt az amerikai hadsereg 57 rakétával torolt meg egy ilyen esetet, arra már Trump adta ki a parancsot.

Trump a mostani vegyi támadás után is gyors megtorlást ígért, amire az oroszok szóltak, hogy vissza fognak lőni a szírek védelmében, és azóta sokan attól tartottak, hogy a két nagyhatalom közti konfliktus eszkalálódhat, voltak, akik már az új világháború lehetőségétől rettegtek.

Arról egyelőre ellentmondásosak a hírek, hogy szombaton hajnalban hány amerikai rakétát lőttek le Szíria felett mielőtt azok elérték volna a céljukat, de az orosz állami média arról írt, hogy orosz-szovjet gyártmányú légvédelmi fegyverekkel sok rakétát sikerült megállítani.

A szíriaiak és az oroszok mindent tagadnak

A szír kormány azt mondja, hogy semmilyen vegyi anyagot sem használtak az április 7-i támadáshoz. A szír kormány mellett harcoló orosz kormány azt állítja, hogy múlt vasárnap katonai szakértőket küldtek a helyszínre, akik megállapították, hogy nem volt semmiféle vegyi támadás.

Az orosz kormány szerint a támadás utáni fotók és videók manipuláltak, és az egészet a Fehér Sisakosok nevű jótékonysági szervezet készítette. A szervezet tagjai szerintük nyugati ügynökök. A sisakosok 2012-ben alakultak, a szír felkelők területén kutatnak bombatámadások túlélői után, és sokáig a török kormány támogatását is élvezték.

A szír kormánnyal szintén szövetséges Irán vezetői is azt állítják, hogy a jelenetek megrendezettek voltak, és egy nyugati támadást akartak előkészíteni velük.

A nyugatiak viszont elég sok bizonyítékot látnak

Az amerikai mellett a brit és a francia kormány is úgy véli, hogy vegyi támadás történt. A brit kormány csütörtöki közleménye szerint szerint „nagyon valószínű”, míg a francia szerint bizonyított, hogy megtörtént.

Az oroszok szerint a franciák nem tudtak előállni a bizonyítékkal. Macron francia és Putyin orosz elnök a héten telefonon vitatták meg a helyzetet, az álláspontok nem közeledtek. Közben May brit kormányfő Trump amerikai elnökkel telefonozott, és ők abban maradtak, hogy egyeztetik a további lépéseket; a brit kormány már akkor sem zárta ki, hogy katonai válaszcsapást is támogassanak.

A válaszcsapásra alkalmas katonai erő amúgy már napok óta a helyszínen volt: két amerikai rombolóhajó is lőtávolban cirkál a Földközi-tengeren, Tomahawk rakétákkal felszerelve; illetve brit tengeralattjárókat is odavezényeltek szerdán, szintén irányítható rakétákkal. Minden valószínűség szerint ezeket is használták a szombat hajnali akcióban.

Donald Trump katonai parancsnokaival tárgyal a szíriai csapás lehetőségéről, április 9-én. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Az oroszok közölték, hogy ha az amerikaiak és a britek lőni kezdik a szír erőket, akkor azt egy szuverén ország megtámadásának tekintik, és eljöhet az a pont, „ahonnan már nincs visszaút”.

Ezt is világháborús fenyegetésként értelmezték néhányan.

Az első orosz nyilatkozatok ehhez képest visszafogottak. Maria Zaharova külügyi szóvivő szombat hajnalban csak arról beszélt, hogy, azért kiemelkedő a mostani támadás, mert Szíriának pont lett volna esélye a békére. Közleményében az orosz megtorlás lehetőségét nem vetette fel.

Anatolij Antonov Oroszország washingtoni nagykövete valamival harciasabban írt, szerinte következménye lesz a nyugati országok akciójának, arra utalt, hogy hamis bizonyítékok alapján indult a katonai akció. Arról is írt, hogy az orosz elnök "sértegetése" elfogadhatatlan.



A szíriai rezsimmel szövetséges Irán is elítélte az amerikai-brit-francia támadást.

A német kormány még a támadás előtt bejelentette, hogy nem támogatnak katonai megoldást, mert minden következményt mérlegelni kell, még akkor is, ha a vegyi fegyverek tilalmának megsértését nagyon aggasztónak tartják. Berlin szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntése kell, hogy irányt adjon.



A hágai központú, vegyifegyverek betiltásán őrködő OPCW nevű nemzetközi szervezet szakértőket akar küldeni a helyszínre, ők szombaton kezdenék meg a kutatást, bár nem világos, hogy erre a támadás után milyen lehetőségeik vannak. A szír kormány a nyugati katonai akció előtt azt ígérte, hogy mindenben segítik majd a munkájukat. Ettől azonban nem biztos, hogy be fognak jutni a blokád alatt lévő kerületbe. Az oroszok azt állítják, hogy míg a nyugati kormányok értékeléseit nem fogadják el, az OPCW-ben inkább bíznak.

Tavaly áprilisban rakétáztak

Pont egy évvel ezelőtt az amerikai hadsereg 57 tomahawk rakétát lőtt ki hajókról szíriai katonai repülőterekre, hogy megtoroljanak egy akkori vegyi támadást, ami a homszi felkelők területét érte. Akkoriban az amerikaiak előre szóltak az oroszoknak, hogy vigyék el az embereiket a célpontokról. Az volt az első alkalom, hogy az amerikai hadsereg a szír kormányerőket támadta ebben a háborúban.

Az oroszok akkor inkább csak kemény közleményekkel válaszoltak, illetve közölték, hogy megszakítják a kommunikációt az amerikai hadsereggel, amelyek a bombázók közötti baleseteket volt hivatva kizárni (az oroszok leginkább a szunnita felkelőket, az amerikaiak pedig az Iszlám Államot bombázták akkoriban). Az amerikaiak később azt mondták, hogy valójában egy percre sem függesztették fel az egyeztetéseket a két ország parancsnokságai között.

Idén februárban volt még egy komoly összecsapás: a szír kormányerők orosz zsoldosok – de nem a hivatalos orosz hadsereg katonáinak – a támogatásával megtámadtak egy kurd bázist egy olajmező közelében. A bázison amerikai katonák is voltak (a kurdok területén összesen kétezren állomásoznak), úgyhogy a védelmükre hivatkozva az amerikai légierő visszaverte a támadást. Legalább száz orosz állampolgár is elesett akkor, de az orosz kormány nem csinált ebből különösebb ügyet.