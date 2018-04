Andy Vajna lapja azt írja, a szintén kaszinós Szima Gábor nem tett elég pénzt a DVSC-be, amiről az NSO egy éve azt írta, Vajnáé lehet

Azt írja Andy Vajna bulvárlapja, a Borsonline, hogy a debreceni városháza megelégelte, hogy – a Vajnához hasonlóan szintén kaszinótulajdonos – Szima Gábor elnök nem tett annyi pénzt a DVSC-be, amennyiben megegyeztek, ezért felszólítják az elmaradt 88 millió forint kifizetésére. A lap szerint csütörtökön tárgyalja a debreceni közgyűlés a DVSC Futball Szervező Zrt. 2017. évi számviteli beszámolóját.

A lap úgy fogalmaz: „Kiderült, a Szima tulajdonában lévő nyíregyházi és debreceni kaszinót üzemeltető cégek – amelyek szintén résztulajdonosai a Lokit üzemeltető gazdasági társaságnak – csak a tulajdoni hányad szerinti 24 százalékos osztalékot fizették meg – tájékoztatta a Borsot a debreceni önkormányzat.”

A Bors azt is írja, hogy a klubelnök egy ingatlanközvetítő cég segítségével 1,4 milliárd forintért árulja az egykori Epona Lovasfalut, amin van egy 58 szobás, 4 csillagos szálloda és a Club Hotel Hortobágy is. A lap úgy tudja, Szima több más érdekeltségét is pénzzé tenné.

Andy Vajna, a magyar filmipar megújításáért felelős kormánybiztos a Miért jönnek a hollywoodi sztárok és produkciók Magyarországra? című háttérbeszélgetésen Budapesten, a Magyar Nemzeti Filmalap székházában 2017. február 7-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Érdekes egybeesés, hogy a futballügyekben meglehetősen jól tájékozott kormányközeli sportnapilap, a Nemzeti Sport már egy éve arról írt, hogy hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet a DVSC, ugyanis Szima Gábor kiszállhat, és „pletykák szerint” Andy Vajna érkezhet a helyére. A klub azóta sem került Vajna érdekeltségébe.



Kérdés: A kör bezárult? Cui prodest? Egy biztos: No mercy (alku nincs)!