Elfoghatták Svájcban az 1300 milliárdos örökséggel Kósa Lajost behülyítő csengeri nőt

A Fidesz-közeli Pesti Srácok blog írt arról, hogy pénteken, kevéssel azután, hogy a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogatóparancsot, a svájci hatóságok elfogták Szabó Gábornét. A csengeri nőt, aki azzal vált ismertté, hogy 1300 milliárd forintos (!) örökség történetével hülyítette éveken át a Fidesz erős emberét, Kósa Lajost.

Szabóné egy nappal azelőtt távozott Magyarországról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna gyanúsítotti kihallgatásra. A nő Svájcból, illetve ügyvédén keresztül közölte, hogy nem tervez hazajönni.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a nő 30-50 embert csaphatott be a Svájcban elhunyt apja elképesztő örökségére hivatkozva. Az éveken át húzódó csalássorozat érte el utol Kósa Lajost is: a Magyar Nemzet által a választások előtt megjelentetett dokumentumok alapján a Fidesz politikusának édesanyja is kapott volna a számlájára 800 millió forintot.

Ugyan a Fidesz narratívája az ügy kirobbanása óta az volt, hogy itt Kósa Lajos az áldozat, de számos igen súlyos kérdés merült fel az esettel kapcsolatban: például hogy miért volt Kósa-közeli szereplőknek közös cége ezzel a nővel, illetve nem érzi-e felelősnek magát Kósa Lajos, amiért az általa aláírt közjegyzői papírok révén hozzásegítette Szabónét, hogy ártatlan csengerieket húzzon le arra hivatkozva, hogy a Fidesz alelnökével is üzletel. Ezekről a kérdésekről itt írtunk hosszabban.

A fideszes blog szerint a kiadatás akár hónapokig is elhúzódhat, de idővel Szabóné magyar bíróság előtt fogja találni magát a több mint tíz éven át tartó csalássorozat elkövetésért.