Magyar Nemzet: Kósa ragaszkodott ahhoz, hogy az anyja nevére írjanak 800 milliót

A Kósa Lajos által csalással vádolt csengeri asszony, Sz. Gáborné rokona szerint a Fidesz alelnöke maga ragaszkodott ahhoz, hogy készüljön egy közjegyzői okirat, ami szerint Kósa anyjának 800 millió forintnak megfelelő eurót ajándékoz Sz-né. Sz.-né Csengeren több helybélitől is kölcsön kért arra hivatkozva, hogy Németországban élő apja mesés vagyont, 4,3 milliárd eurót hagyott rá. Azt ígérte, a kölcsönöket 40 százalékos kamattal fizeti vissza, ha egyszer megérkezik a pénz.

Kósa azt mondja, a nő őt is átverte az örökséggel, viszont ha ez így van, Kósa aláírása és akkor is hozzásegítette Sz.-nét ahhoz, hogy helyben hitelesebben tudja terjeszteni a történetét, hiszen papírokkal tudta bizonyítani, hogy maga Kósa Lajos is üzletel vele.

Sz.-né rokona azt mondta, Kósa kifejezetten kérte azt is, hogy a 800 millió ne hozzá, hanem anyja számlájára érkezzen. Ez a pénz lehetett volna annak ellentételezése, hogy Kósa segít befektetni a 4,3 milliárd eurót, befolyását pedig latba veti az állítólagos örökség minél hamarabbi megszerzése érdekében. Azt azonban Kósa és Sz. család is állítja, hogy nem volt pénzátadás, Kósa szerint azért, mert az örökség nem is létezik, hanem csalás az egész, Sz.-ék szerint azért, mert Kósa nem segített, és az örökség nem érkezett meg. (Magyar Nemzet)