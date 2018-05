Ha lenne egy külföldi Origó, így hergelne a magyarok ellen

Amióta megjelent az Origón a cigánybűnőzésre emlékeztető migránsbűnözés kategória, egy kattintással el lehet merülni a gyűlöletkeltésben. Pár példa:

Milánóban elszabadult a pokol: migránsok raboltak és gyilkoltak

Afgán migráns erőszakolt meg egy bevándorláspárti svéd nőt

Svéd nyugdíjast vert a szomáliai migráns – videó!

Idegen nyelvvé vált a német a németországi börtönökben a migránsok miatt

Brüsszelben migránsok támadtak jegyellenőrökre - videó!

Három afrikai migráns két héten át szexrabszolgaként tartott egy brit nőt

Hogy mindez gyűlöletkeltő, azt maguk a fideszesek támasztják alá.

Nem volt annyira régen, amikor a Jobbik teli szájjal cigánybűnözőzött, akár a parlamentben is. Orbán Viktor egyszer reagált erre az Országgyűlésben, még 2010 szeptemberben, Vona Gábor cigánybűnözést emlegető felszólalására. Azt mondta, hogy „sajnálom, hogy a magyar parlamentnek kell ebben a kérdésben néhány perc erejéig gondolkodnia, mert önmagában, hogy erre szükség van, már számomra nemkívánatos”, majd azzal folytatta:

„amikor megnevezünk valamit, tudnunk kell, hogy embereket nevezünk meg”.

Aztán Orbán kifejtette egy kicsit bővebben is, mi a baja a cigánybűnözés kifejezéssel:

„Egy szempontból - és ezt egy kereszténydemokrata közösség mindig vallani fogja - mindannyian egyenlők vagyunk: az emberi méltóság szempontjából. Nagyon sok ember van, aki már csak ebből a szempontból egyenlő, és ezt nem lehet tőle elvitatni, nem lehet tőle elvenni. Ha úgy tetszik, szociálisan, erkölcsileg, filozófiailag nem fogadható el olyan megoldás, amely az emberi méltóságot megkérdőjelezi, akkor sem, ha egyébként egy közegben bizonyos, számunkra hátrányos, nemkívánatos, sőt brutális magatartások elterjedtek. Szerintem ezt az egyensúlyt kell megtartani, s ha ezt az egyensúlyt megtartjuk, akkor szembenézhetünk a valósággal, és egyúttal megadjuk a legelesettebb helyzetben lévő embereknek is az emberi méltóságot és az emberi tiszteletet. Ezen a módon tudunk a cigánybűnözéssel meg ezekkel a társadalmi jelenségekkel is szembenézni. (Taps a kormánypártok soraiban.)”

Orbán 2009-ben is beszélt erről, az akkori kormányfő, Sólyom Lászlóval folytatott konzultáció után: „Cigánybűnözés nincs, cigánybűnözők vannak”.

Nemcsak Orbán, de 2013-ban még Tállai András is így rakott helyre egy cigánybűnözőző jobbikos képviselőt a Parlamentben:

„Önök, amikor arról beszélnek, hogy cigánybűnözés van, és kirabolnak embereket, akkor gyűlöletet keltenek a cigányokkal szemben”.

Az akkori mondataitól elég messzire jutott mostanra Orbán, a Fidesz, pláne a fideszesített, migránsbűnözőző Origo. Utóbbi a világ minden tájáról vadászik az olyan hírekre, akár fakenews-porszívóként, amiben friss vagy második generációs bevándorlók bűncselekményt követnek el vagy kísérelnek meg. A hír forrása teljesen mindegy, az sem számít, ha kiderül, hogy nem akkor, nem ott, nem úgy történt, nem migránsok voltak az elkövetőek, ha megtörtént egyáltalán, amiről írnak.

Pedig súlyos bűncselekményekért nem kell messzire menni, ott vannak az Origón is, az itthon rovatban, nem olyan kiemelt tállalásban, mint a migránsozó cikkek. Ha lenne egy külföldi Origó, az itthon bevált, kormányzati kommunikáció szintjére emelt mintára pusztán odaírná az elkövetők származását, és mehetne is a gyűlöletkeltés a magyarok ellen. És nagyon nem is kellene nagyot meríteniük, elég lenne csak az elmúlt napokban az Origón megjelent belföldi híreket kiegészíteni kicsit:

Gyomorforgató: szexre kényszerítette a magyar a táborozó kisgyerekeket

Baseballütővel verték félholtra magyarok a kábult fiatalt Putnokon

Ereszcsatornát, villanyórát és postaládát lopott a magyar egy lakatlan házból

Elütött két gyereket a magyar nő

Összeláncolták a lábát, majd egy vascsőhöz lakatolták a magyarok

Nem kapott fizetést, szekercével támadt a magyar miskolci főnökére

Megkéselte felesége új élettársát egy magyar

Betonba verte rabtársa fejét egy magyar nő az egri börtönben

Arcon vágott egy gyomaendrődit egy magyar

Láncfűrésszel a kezében fenyegetőzött a magyar

A 35 éves magyar olyan erősen fogta le a késsel támadó apját, hogy belehalt.

Először az autót ütötte a magyar, később a sofőrt

De az a mi szerencsénk, hogy olyan, mint az Origó, ami állami hirdetésekkel megtámogatva tolja az állami gyűlöletprogapandát, nincs a haldokoló Nyugat-Európában.