Bekövetkezett: Trump felmondja az iráni atomalkut

Hatalmas várakozás előzte meg Trump mai bejelentését, sokan reménykedtek benne, hogy a tanácsadóinak és az európai szövetségeknek sikerül meggyőzni az elnököt arról, hogy ne tegye meg.



De megtette: az Egyesült Államok felmondja az alkut Iránnal, és újra bevezeti a szankciókat.

Trump bejelent Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az Obama-kormány és az európai nagyhatalmak 2015-ben kötöttek alkut Iránnal. A bonyolult megállapodásról itt olvashatnak részletesen - röviden úgy foglalható össze, hogy a nyugati hatalmak felfüggesztik az iráni gazdaságot megrogyasztó szankciókat, cserébe Irán belemegy olyan megszorításokba, amelyek önmagukban évekre garantálják, hogy még akkor se legyen atomfegyverük, ha megpróbálnák kijátszani a feltételeket.



Trump a kampányában és elnökként is rendre az alku felmondásával fenyegetőzött, és tavaly októberben meg is tagadta a megállapodás újbóli hitelesítését. De a végső lépést, a szankciók újbóli bevezetését nem lépte meg. Eddig.



„Nyilvánvaló, hogy az életben lévő megállapodás rothadó szerkezete nem alkalmas arra, hogy megelőzzük az iráni atombomba kifejlesztését”

- közölte Trump. Arról beszélt, hogy Irán támogatja a terrorizmust - a Hezbollahot, a Hamászt és az al-Kaidát -, és destabilizálni próbálja a Közel-Keletet.



Iráni nő sétál a korábbi amerikai nagykövetség előtt Teheránban Fotó: ATTA KENARE/AFP

Saját nemzetbiztonsági és katonai tanácsadói mellett Emmanuel Macron francia elnök is az utolsó pillanatig próbálta meggyőzni Trumpot. A francia kormány álláspontja szerint az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás

nem tökéletes, de a béke forrása egy robbanékony régióban.

A francia védelmi miniszter szerint az atomalku sikeresen felfüggesztette Irán katonai célú atomprogramját, az irániak pedig tiszteletben tartják a megállapodást.



„Készen állunk minden lehetséges forgatókönyvre. Ha az Egyesült Államok megsérti a megállapodást, naiv dolog lenne tárgyalni vele ismét” - nyilatkozta korábban az iráni alelnök.



Trump ugyanezen a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Mike Pompeo külügyminiszter már úton van Észak-Koreába, hogy folytassa a tárgyalásokat a két ország között. Korábban többen felhívták a figyelmet rá, hogy az alku felrúgása pont most azért is rossz ötlet, mert hiteltelennek, megbízhatatlannak mutatja az Egyesült Államokat, amely Észak-Korával valószínűleg hasonló megállapodást akar kötni, mint három éve Iránnal. (BBC, Politico, MTI)