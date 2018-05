A rendőrség üzeni: az autósoknak NEM KELL még egy papírt maguknál tartaniuk hétfőtől

Csütörtökön mi is szemléztük a totalcar.hu cikkét, melyben arról írtak, hétfőtől új szabályok élnek, és az autó vizsgáztatáskor kapott bizonyítványt is fel kell mutatni igazoltatáskor. A rendőrség most közleményt adott ki, melyben azt írják, a sajtóhírek helytelen jogértelmezés eredményeként születtek, mivel a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatására vonatkozó jogszabályi kötelezettség kizárólag jármű-honosítási eljárásra értendő.

„Az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek szerint a 2018. május 20-a után vizsgáztatott gépjárművek esetében a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítványt is be kell mutatni a helyszínen az ellenőrzést végző rendőrnek” - írják a közleményben. „A közúti közlekedési ellenőrzés során annak bemutatására továbbra sem kötelezhető a járművezető, így a rendőrség az ellenőrzések végrehajtása során 2018. május 20-át követően sem fogja a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatását kérni.”

„Amennyiben az intézkedő rendőrnek a forgalmi engedélyben vagy a vezetői engedélyben foglaltakon túlmenően további adatra van szüksége, úgy azt a rendelkezésre álló nyilvántartásokból fogja megállapítani” -írják.