Mészáros Lőrinc sportmárkája már létezik: Nigériában

Hiába próbált kreatív lenni a 2Rule márka kiagyalója, sajnos nem sikerült eredetit alkotni. Mészáros Lőrinc decemberben alapította a Magyar Sportmárka Zrt.-t az ideiglenes szövetségi kapitány, Szélesi Zoltán feleségével, Szélesi Ágnessel.

A 2rule azonban már egy létező dolog, de nem mondható sportmárkának, inkább hozza az Afrikában kedvelt laza eleganciát, és a nagyon mintás stílust. Az eredeti turul ugyanis Nigériában működik.

A korábbi pletyka az volt, hogy nemcsak a felcsúti együttest, de a magyar válogatottat is Mészárosék öltöztethetik majd. Elvileg jó pár évet kellene még várni arra, hogy a magyar fociválogatott is Mészáros mezeiben játszhasson, mert mint az mfor.hu írja, a Magyar Labdarúgó Szövetség 2 milliárd forintos keretszerződést tervez kötni egy beszállítóval, aki az összes korosztályos válogatott, így a nemzeti tizenegy számára is leszállítja a mezeket. A közbeszerzési hatóság adatbázisába felkerült összefoglaló tájékoztatás szerint a szerencsés nyertes az adidas Budapest lehet, akivel a következő 4 évre megkötheti a keretszerződést az MLSZ. Sőt, mivel egyedül ez a sportszergyártó vett részt az eljárásban, nincs szerződéskötési moratórium sem, akár már most is szignózva lehet a kontraktus. A tájékoztatás szerint egyébként az adidas 45,2 százalékos árkedvezménnyel szállítja majd a felszereléseket az MLSZ válogatottjai részére. Persze ki tudja, hogy alakul majd a 2Rule sorsa,

a T-Systems is azt hitte, ingadozó szolgáltatással szúrhatja ki Németh Szilárd szemét, és Mezőkövesden is csak addig volt drága a benzin, míg ez a NAV-elnök fülébe jutott, szóval meglátjuk, meddig játszanak adidasban a labdarúgók, és képes lesz-e talpon maradni az eredeti, nigériai turul.



A tippet köszönjük olvasónknak!