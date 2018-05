A pécsi Alföldi-előadást letiltó Vincze Balázs nem érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene „egy politikai aktivista” kitiltásáért

Mint ismert, elmaradt az Alföldi Róbert főszereplésével meghirdetett, Igenis, miniszterelnök úr! című darab pécsi vendégjátéka. Ezt a szervezők is úgy tudták meg, hogy észrevették: a tervezett előadás jegyértékesítését leállították, majd közel egy hét kellett, mire hivatalosan is értesítették őket, de indoklást nem adtak. (A fideszes polgármester ennek ellenére fapofával belemondta egy kamerába, hogy nem marad el az előadás.) Alföldi így kénytelen volt Szigetvárra áttenni a produkciót, itt két teltházas előadást is tartott.

Vincze Balázs balett-táncművész, a fideszes önkormányzat alá tartozó Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője most a 24.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy az ő felelőssége a darab letiltása, magától döntött így.



Mint fogalmazott, eddig direkt nem nyilatkozott a sajtónak, ugyanis nem érzi úgy, hogy különösebben magyarázkodnia kellene azért, hogy az intézményt nem engedte át egy politikai aktivistának.

A felvetésre, hogy Alföldi mégis inkább rendező és színész, aki a darabban előad, Vincze azt mondta:

„Alföldi a megítélésem szerint gyakran túllép a művészet keretein, aktivistaként működik.”



Arról, hogy miért csodálkozik, hogy önkényesnek nevezik a döntését, ha egyszer indoklás nélkül tiltotta le az előadást, azt mondta, épp azért nem akart magyarázkodni, mert tudta, „ebben a hisztérikus politikai közegben mindig lesz, aki beleköt”.

Szerinte nem az a politikai játszma, hogy ő leállítottam az előadást, hanem az, ami utána lett belőle. „Én sosem akartam politikai játszmák része lenni, szemben Alföldi Róberttel” – mondta Vincze, aki szerint nincs szó cenzúráról, hiszen például Bödőcs Tibor is felléphetett náluk, hiszen ő „egy éles nyelvű humorista, de nem politikai mozgalmár”.

A 24.hu Alföldi Róbertet is megkereste, hogy reagáljon Vincze szavaira, de a színész csak annyit mondott: „No komment.”

Itt írtunk arról, hogy a fideszes vezetés hogyan falja fel a pécsi kulturális életet.

Alföldi Róbert beszélget Veiszer Alindával Zalaszentgróton 2018. március 24-én. Fotó: Halász Júlia/444

Alfölditől az orbánisták nagyon rettegnek, korábban Zalaszentgrótra sem engedték be. (24.hu)