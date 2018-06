Benézett egy medve Abonyba, az általános iskola kertjén keresztül távozott

Többen is látták a Szolnokhoz közel fekvő településen kóborló állatot hétfő hajnalban - írja a Bors. A medve a szemtanúk szerint békésen ballagott a házak között, végül az iskola kertjén keresztül távozott is. A lapnak nyilatkozó helybéliek közül többen is hívták a rendőrséget, de nem hittek nekik, és „medvének látszó tárgyként” kezelték az ügyet. Abonyi Pétert nagyon feldúlta a kapujukon hajnalban bepillantó medve, mint mondta,

„a legrosszabb gyermekkori rémálmom valósult meg.

Akkoriban visszatérő álmom volt, hogy megkerget a medve. de hogy mit keres itt az Alföldön, az jó kérdés.” Az úr amiatt is nagyon aggódott, hogy bele ne fusson egy biciklis az állatba, mert hajnalban sokan közlekednek így arrafelé.

Egyre gyakrabban látnak Magyarországon medvéket, legutóbb Füzesabonyban nézett körül egy, májusban meg Nógrádban, a vasúti síneknél gondolkozott el egy példány. (Amennyiben mélyebben érdeklik a nógrádi medveészlelések, ajánljuk a vonatkozó Facebook-oldalt.)

Arra az esetre, ha ön futna össze egy medvével, meleg szívvel ajánljuk a Bükki Nemzeti Park ajánlásait arra vonatkozóan, mit tegyen, és mit ne.