Végre otthonra talált a vak tacskó és a pitbullja

A Virginia állambeli Richmond Animal Care legvalószerűtlenebb párosa volt eddig O.J., a vak tacskó, és pajtása és segítője, Dozer, a pitbull. A két kutya nem a menhelyen barátkozott össze, előtte is együtt éltek, de miután gazdájuk hajléktalanná vált, kénytelen volt megválni tőlük. Mióta a tacskó elveszítette a látását, Dozer az egyetlen segítsége, aki megakadályozza, hogy folyton nekimenjen dolgoknak, és akivel együtt esznek, együtt alszanak, és együtt játszanak. Ezért nem is akarták szétválasztani őket, csak közösen voltak örökbe fogadhatóak. Volt is egy jelentkező, de később kiderült, hogy neki csak a pitbull kellett, O.J-t pedig leadta egy másik menhelyen. Szerencsére a tacskó és a pitbull is visszakerült a richmondi menhelyre, és most úgy tűnik, végre megoldódik az életük: pénteken egy helyi család vette magához a párost.