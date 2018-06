Bajorország saját menekültügyi tervet készített, szinte mindenkit visszafordítanának a határon, táborokban szállásolnák el a menedékkérőket

A német szövetségi kormány épp azon dolgozik, hogy feltárja és korrigálja a menekültválság kezelése során az elmúlt 5 évben elkövetett hibákat, és új irányelveket dolgozzon ki, ez a folyamat azonban elég lassan halad. Németország legnagyobb és egyik legerősebb tartománya, a Bajor Szabadállam azonban úgy döntött, nem vár a berlini megoldásra, és saját tervet dolgoz ki.

A kedden ismertetett terv szerint

mindenkit visszafordítanak a német határon, aki biztonságos országban (például Ausztrában vagy Olaszországban) már adott be menedékkérelmet, és az ujjlenyomata szerepel az EU-s adatbázisban,

az érkező menedékkérők nem kapnak lakást, hanem táborokban szállásolják el őket, amit csak akkor hagyhatnak el, ha a menedékkérelmüket pozitívan bírálták el,

ahol lehet, csökkentik a készpénzes támogatásokat, és természetbeli támogatásokat adnak helyettük,

a táborokban élőket közhasznú munkára köteleznék, dolgozhatnak a segélyszervezetekkel vagy segíthetnek a tábor tisztán tartásában, aki nem működik együtt, keményebben szankcionálnák,

aki nem jogosult védelemre, repülővel visszaviszik a hazájába.

„Egyértelmű jelzést kell adnunk arra, hogy aki Európába jött, az nem választhatja ki magának azt az országot, ahol élni szeretne"

– mondta kedden Alexander Dobrindt, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) Bundestag-frakciójának vezetője.

Ausztria felől csak Bajorországon át lehet belépni Németországba, a tartomány ezért kifejezetten sok menedékkérőt fogadott a balkáni és az olaszországi útvonalról is. Bár Németország jelenleg hivatalosan alkalmazza a menekültügyi eljárást szabályozó EU-s rendeletben, azaz a Dublin III-ban foglaltakat, az utóbbi években a német határon rengeteg olyan menedékkérőt is átengedtek, aki már adott be menedékkérelmet EU-tagállamban, de ugyanezt megtette Németországban is. A határon a gyakorlat szerint csak azokat utasítják vissza, akik nem hajlandóak Németországban menedékkérelmet beadni.

Markus Söder bajor tartományi elnök azt mondta, a német rendőrségnek fel kell készülnie a rendszeres, repülős kitoloncolásokra is. Söder szerint a védelmet nem kapó migránsokat különjáratokkal kell visszavinni a hazájukba, mert a menetrendszerinti járatokon tüntetnének és zavarnák a többi utast.



A bajor CSU egyébként 2015 óta támadta a párttestvérüket, a CDU-t vezető Angela Merkel menekültpolitikáját. Hogy most miért keményítenek be még jobban, azt valószínűleg az magyarázza, hogy a párt így akarja kifogni a szelet a migrációellenes, szélsőjobboldali AfD vitorlájából a közelgő bajor tartományi választásokon. A CSU menekültpolitikája szövetségi szinten is fontos lehet, a szövetségi kormány belügyminisztere ugyanis Horst Seehofer, a CSU tagja és Bajorország korábbi vezetője. (Frankfurter Allgemeine Zeitung via Index)