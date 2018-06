Kedves gyerekek! Szerintetek elfogadható, ha egy kis kegyetlenséggel kényszerítjük tanulásra az állatias czigányokat?

Meglepő szöveggel találkozhatnak a 11. osztályos diákok az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet (OFI) „új forrásközpontú” és az új kerettantervi követelményekhez igazodó könyvében - írja a Népszava.

Az 1893-ból származó forrásszöveg arról szól, hogy a „félkóbor czigányokat nem lehet gyerekeik rendes iskoláztatására bírni”, ezért az államhatalomnak „a polgárok jóléte érdekében” kényszereszközöket kell alkalmaznia:

„Egy kis kegyetlenséget el kell követni a humanitás nevében”,

és meg kell nevelni a „vadállat módjára szabad fajt”.

A tankönyv ehhez kapcsolódó kérdései a következők:

Miben látta a korabeli tanulmány szerzője a cigányság felemelkedésének zálogát? Milyen módszert javasol? Mivel indokolja a szabadságjogok átmeneti korlátozását? Vitassátok meg, elfogadható-e és eredményes-e az általa javasolt módszer alkalmazása!



A Népszavának és az ATV-nek nyilatkozó szakértők elsősorban nem a szöveg megjelenését nehezményezték, hanem azt, hogy a tankönyv nem ad elég támpontot az értelmezéshez, illetve hogy nem számol azzal, milyen társadalmi környezetben élünk.

Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke szerint a tankönyv szerzője nem mutatja be elég sokoldalúan a problémát, és nem idéz más, jó példákat is tartalmazó forrást. Radó Péter oktatáskutató szerint „egy olyan országban, ahol a kormányzat és az oktatás egyértelmű szabadságpárti üzeneteket közvetítene, másként lehetne megítélni egy ilyen szövegrészletet és a hozzá tartozó feladatot, mint most, amikor nap mint nap idegengyűlölő propagandával mérgezik az embereket”.

Setét Jenő cigány aktivista drámainak tartja, hogy nem jelennek meg becsületes anyagok a magyar cigányságról az oktatásban, az pedig veszélyes, ha a gyerekeket „magára hagyjuk egy előítéletes szöveggel”.

Az Emmi szerint viszont a történelemtanításnak része, hogy „a diákok korabeli szövegekkel találkoznak és fontos témákat megvitathatnak”.