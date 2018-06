Rogán Antal rágalmazásért beperelte Vizoviczki ellenőrét, de végül inkább ejtette a vádat, mert rájött, hogy ő egy miniszter

2016-ban, részben a 444 akkori cikksorozatának hatására, a magyar média kiemelten foglalkozott a Vizoviczki László és társai ellen zajló két büntetőüggyel. A cikksorozatunk második része arról szólt, hogyan fonódott össze Vizoviczki szórakoztatóbirodalma az V. kerületi önkormányzattal, és hogyan segítette az önkormányzat Vizoviczki terjeszkedését több mint 10 éven keresztül azzal, hogy áron alul adott bérbe helyiségeket a vállalkozóhoz köthető cégeknek, és hogy összesen több mint 100 millió forintnyi engedményt adott Vizoviczkiék ingatlanvásárlásaiból is.

Ezek a kapcsolatok Rogán Antal polgármestersége idején sem szűntek meg, sőt a Vizoviczki-ügy több érintettje állította, hogy a vállalkozó megvesztegette Rogán jegyzőjét, és rendőrségi dokumentumok támasztják alá, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója (aki a botrány kirobbanása után nem sokkal öngyilkos lett) segített volna külföldre menekíteni a Vizoviczki-vagyon egy részét.

Vizoviczkinek a belvárosi képviselő-testületben is voltak emberei, a több ezer oldalnyi lehallgatási jegyzőkönyvben pedig a cégcsoport munkatársai minden esetben a támogatójukként hivatkoztak Rogán Antal polgármesterre, még azt is felhozták, hogy ha a jegyző esetleg ellenük is fordul, Rogán biztosan megbünteti majd.

Rogán Antal azonban állította, hogy ő erről az egészről nem is tudott.

Azt mondta,

nem találkozott soha sem Vizoviczkivel,

sem az embereivel,

nem volt tisztában azzal, hogy az önkormányzata áron alul ad bérbe ingatlanokat Vizoviczki élettársa nevén lévő cégeknek,

nem tudta, hogy kezdeménnyel értékesítettek ingatlant ilyen cégnek,

nem vette észre, hogy a jegyzője, a könyvvizsgálója és az általa vezetett képviselőtestület tagjai is együttműködnek a vállalkozóval,

és nem tudta, hogy Vizoviczki éttermeiben rendszeresen túlszámlázzák a külföldi vendégeket (pedig akkoriban ezek a helyen már nagykövetségek turisztikai feketelistáin szerepeltek).

Rogán Antalnak tehát elvileg gőze sem volt arról, hogy ki a legtekintélyesebb vendéglátós az általa 8 éven át vezetett kerületben.

Részlet a lehallgatási jegyzőkönyvekből.

Még 2016-ban Vizoviczki belső ellenőre, D. Róbertné a Vizoviczki elleni költségvetési csalási ügy negyedrendű vádlottja több interjút adott az N1TV-nek, amikben többek közt arról beszélt, hogy Rogán Antalnak is be kellett vinniük 4 millió forintot annak érdekében, hogy a Vizoviczki-helyek teraszengedélyt kapjanak, és hogy a polgármester kizárólag Vizoviczkivel volt hajlandó tárgyalni. Az interjúkban elhangzott az is, hogy D. a vallomásában többször is kitért Rogán szerepére, de az ügyészek nem akarták jegyzőkönyvbe venni a belvárosi polgármester nevét, és amikor kérdezte, mikor lesz a politikusból gyanúsított, csak kinevették.

Rogán Antal emiatt rágalmazásért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen 2016 júliusában. A rendőrség ezután azonosította D. Róbertnét, mint az N1TV videóin kitakart arccal szereplő személyt, és meg is indult az eljárás.

Szikinger István ügyvéd, D. Róbertné védője kérdéseinkre elmondta, hogy Rogán Antal az ilyenkor kötelező, békéltetési céllal kitűzött személyes meghallgatások egyikére sem ment el.

Az első rendes tárgyalási nap csütörtökön lett volna, azonban néhány nappal a tárgyalás előtt

Rogánék ejtették a vádat.

Az erről szóló dokumentumban a propagandaminiszter védője azt írta, nincs indoklási kötelezettségük azt illetően, hogy miért döntöttek a vádejtés mellett, de hangsúlyozták, hogy

Rogán „folyamatosan kiemelt közfeladatot lát el, amely a bíróságon való megjelenését rendkívüli módon megnehezíti”.

Rogán Antalnak egyébként a feljelentés megtételekor is pontosan ugyanez volt a rangja, mint most: miniszterként vezette a Miniszterelnöki Kabinetirodát. Hogy mostanra miért lett több a dolga, mint akkor, arra ügyvédei nem tértek ki. De azt megjegyezték, hogy más eljárásokban már igazat adtak Rogánnak az ebben az ügyben vitatott kijelentésekkel kapcsolatos kérdésekben is. Ez azonban lényegében semmit nem jelent erre az ügyre vonatkoztatva.