Megjelentek a szaúdi női szurkolók is a vébén, akiket otthon csak pár hónapja engedtek be a lelátókra

2014-ben történt, hogy férfinak öltözött egy szaúdi nő, hogy megnézhessen egy focimeccset, de lebuktott és letartóztatták. Ekkoriban voltak kénytelenek módosítani a törvényeket is, mert az Ázsiai Bajnokok Ligája meccsekre érkező ausztrál vendégszurkolók között nők is voltak, és engedélyezni kellett, hogy ők bemehessek a stadionban. Ezt szaúdi nők esetében csak idén engedélyezték, de nem úgy, hogy bárhova ülhetnek, hanem három stadionban (a rijádiban, a dammamiban és a dzseddaiban) családi páholyokat alakítottak ki.

A dzseddai stadion családi páholya januárban Fotó: STRINGER/Anadolu Agency

Arról az országról beszélünk, ahol jogosítványt is csak idén kaphattak először nők, egyelőre minimális számban. De a követelések között továbbra is szerepel, hogy a nők végre ne csak egy férfi rokonuk kíséretében mehessenek utcára. Tavaly egy 14 éves fiút még letartóztattak azért, mert macarenát táncolt az utcán, de idén például 35 év után újra kinyitottak a mozik.

Az is áttörés, hogy vallási vezetők már elképzelhetőnek tartják, hogy nem legyen kötelező teljes testet elfedő köpenyt hordaniuk a nőknek Szaúd-Arábiában. Ha az abaja nem is lesz kötelező, azért továbbra is visszafogottan kell öltözniük.

Ezért nagy dolog, hogy a világbajnokságon már ott vannak a szaúdi nők. Vannak, akik teljesen eltakarják magukat:

Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance/AFP

De másoknak már belefér, hogy az arcukra fessenek:

Fotó: Anton Denisov/Sputnik

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency

A lelátón.

De azért ez még továbbra is a férfiak szórakozása: