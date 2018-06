Elpusztult Koko, a jelelő gorilla

"A Gorilla Fundation mély szomorusággal tudatja, hogy szeretett Kokónk elment" - írja közleményében a szervezet, amely a világ tán leghíresebb jelelő gorilláját gondozta.

Koko 46 éves volt.

"Koko milliók életére volt hatással minden gorilla nagyköveteként és a fajok közti kommunikáció és empátia ikonjaként. Szerettük, és hiányolni fogjuk" - írta az alapítvány.

Koko nyugati gorilla volt, 1971. július 4-én született a San Franciscó-i állatkertben. Francine Penny Patterson egy éves korában kezdte tanítani neki a jelelést, majd 1974-ben, a Gorilla Fundation alapításakor Stanfordba költöztette a főemlőst.

"Koko nyelvi képességei és empátiája milliók szemét nyitotta fel és milliók szívét rabolta el. Több dokumentumfilmben is szerepelt, kétszer is felkerült a National Geographic címlapjára. Az első, 1978-as címlapképet Koko maga készítette, egy tükörben fényképezte le magát. A második címlap Kokóról és kisciciájáról, All Ballról szólt" - írta az alapítvány.

Koko maga nevezte el All Ballnak (csupagömbnek) a kiscicát, amit pusztulásakor szívszaggatóan gyászolt: