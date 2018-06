NoÁr: Ha van egy szír barátom, szarul kell magam érezni?

Abból látszik, hogy mekkora a baj, hogy már Molnár Áron is kezd elmenni a We are the world irányába. A rendszerkritikus rapper, akit legutóbb a Figyelő mószerolt be, most az egykori Fekete Vonat énekesnőjével, Mohamed Fatimával állt össze egy dal erejéig, ami röviden összefoglalva arról szól, hogy hogy lezüllött ez a rasszistává trenírozott ország, és hogy tenni kéne valamit a migránsozás és a gyűlölködés ellen. NoÁr ezek szerint nem tudja, hogy „A határ olyan, mint a tojás héja, ha nincsen héja a tojásnak, akkor azt a tojást megsütik és megeszik”.