Uruguay nagyon simán bedarálta a meccs nagy részében emberhátrányban játszó házigazdákat

június 25., 16:00 URY 3 0 RUS Gól: Suárez (10'), Cserisev (23'), Cavani (90') Sárga lap: Gazinszkij ('9), Szmolnyikov (28'), Szmolnyikov (36'), Bentancur (56') Piros lap: Szmolnyikov (36')

Hétfő délután 4 órakor a két kieső, Szaúd-Arábia és Egyiptom mérkőzésével egy időben játszott Uruguay és Oroszország a szamarai Koszmosz Arénában. Eddig egyszer, hat éve játszottak egymás ellen, annak a meccsnek 1-1 lett a vége. A tét most az volt, ki lesz a csoportelső, ki játszik majd a B csoport első két helyezettjével, ami várhatóan Portugália és Spanyolország lesz. Az oroszoknak egy döntetlen is elég a csoportelsőséghez, hiszen sokkal több gólt lőttek Szaúd-Arábiának és Egyiptomnak is.

Fotó: Manan Vatsyayana/AFP

1. félidő: ilyen, amikor Oroszország végre kap egy erős ellenfelet

Uruguay tíz perc alatt máris megszerezte a vezetést: a 9. percben a születésnapos Rodrigo Bentancurt rúgták fel a tizenhatos előtt, Luis Suárez 17 méterről lőtte a labdát pontosan a kapu bal szélére.

Pár perccel később jött az orosz próbálkozás: Cserisev kilépett két védő között, de a lövését védte Fernando Muslera uruguayi kapus. A 17. percben Dzjuba fejelte rá szögletből, de a fűre, majd a kapu fölé pattant a labda.



A 23. percben Laxalt találta el olyan jól a labdát, hogy ugyan Cserisev lábán megpattant, de az irányváltás után is kapura ment, a megzavart kapus már nem tudta elérni a lövést. Az öngólt Cserisevnek adták meg.

A 28. percben ismét az orosz kapu torkában pörgött a labda, de az orosz kapusnak megvolt az első védése. Szmolnyikov közben összeszedett egy sárga lapot, majd a 36. percben Laxaltnak csúszott be úgy, hogy felrúgta, ezért ismét kapott egy sárgát, vagyis kiállították, így az oroszok innentől csak tízen maradtak. Cserisevet ezután le is cserélték, és ugyan az oroszok próbáltak szépíteni, ez a 2 perces hosszabbítás alatt sem jött össze. Az első félidő az elejétől a végéig magabiztos uruguayi fölényt hozott.

Laxaltot ünneplik a második gól után Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

2. félidő: nincs csoda Oroszországban

Rögtön az első percben Cavani végezhetett el szabadrúgást 24 méterről, miután Suáreznek léptek oda csúnyán, de a lövés elakadt az orosz sorfalban. Az első negyedórában mégis inkább az emberhátrányban lévő oroszok domináltak, tisztességgel küzdöttek, bár lövésig nem jutottak el így sem. Az 59. percben Bentancur kapott egy sárgát, az uruguayi szövetségi kapitány nem sokkal később le is cserélte, nehogy úgy járjanak, mint az oroszok.

A 61. percben Suárez álló helyzetből feküdt el, és hosszú fetrengés után végül felállt, mert az oroszok támadtak, a műsora pedig nem hatott meg senkit. A 64. percben Cavanit sikerült az oroszoknak a tizenhatoson belül szerelni, bár nem teljesen tisztán, de a bírónak belefért. Öt perccel később szintén Cavani jutott közel, 15 méterről lőtte a kapu mellé.

Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

A 70. percben az uruguayi tizenhatoson belül a fejelni felugró Dzjubának kapott az arcába Godin, a földön maradt. A videobírót is bevetették, de hamar ment tovább a játék. A 74. percben az uruguayi védelem zavarba jött, az oroszok megszerezték a labdát, és Dzjuba került lövőhelyzetbe, de csúnyán mellé lőtte. A 80. percben egy orosz védelmi hiba után Suárez a kapu előtt passzolta vissza a labdát az üresen érkező Cavaninak, de ő nem érte el a labdát.

A 85. percben Szmolov cselezte magát egészen az uruguayi kapuig, de a beadását megfogta Muslera. Egy percre rá Akinfejev ütötte ki a szögletből kapura lőtt labdát. A 88. percben Szamedov végezhetett el szabadrúgást, ellőtte a semmibe. A 90. percben Rodriguez lőtte rá erősen a tizenhatos elől, de Akinfejev nagyot védett. Szöglet következett, Godin fejelte kapura közelről, de Akinfejev ezt is hárította, ám közvetlenül Cavani elé esett a labda, aki gond nélkül bebombázta a labdát.

Négy perc hosszabbítás következett, ami arra volt elég, hogy a sok próbálkozás után végül szerencsésen gólt szerző Cavanit lecseréljék, majd az utolsó percben még volt egy ígéretes, de eredménytelen uruguayi ostrom. Sima meccsen 3-0-ra kikaptak a meccs kétharmadában emberhátrányban játszó házigazda oroszok a csoportelső Uruguaytól, ami azóta, hogy négycsapatos csoportok vannak, most először nyerte meg az összes csoportmeccsét.



Szaúd-Arábia egyébként egy tizenegyessel és egy utolsó pillanatban szerzett góllal meglepetésre 2-1-re legyőzte Egyiptomot. A két kieső borzasztó meccséről hamarosan egy másik cikkben számolunk be.