Peru emelt fővel búcsúzott a vébétől, Ausztrália pedig a hátsó ajtón sunnyogott ki

június 26., 16:00 AUS 0 2 PER Gól: Carrillo (18'), Guerrero (50') Sárga lap: Jedinak (10'), Yotun (45'), Arzani (60'), Rogic (66'), Hurtado (79'), Milligan (88') Piros lap:

A Dánia-Franciaországgal egy időben, délután 4 órakor Szocsiban 44 ezer néző előtt játszott egymással a C csoport utolsó meccsén Ausztrália és Peru. Peru két vereség után már kiesett, de az 1 pontos Ausztrália bízhatott abban, hogy a dánok veszítenek, az ausztrálok pedig a dánokkal szembeni két gólos hátrányukat ledolgozva győznek. Itthon persze egy Peru-győzelemnek is lett volna súlya: Orbán Viktor miniszterelnök állítása szerint Peru-drukker, ezért sajnálta, hogy kikaptak a franciáktól.

1. félidő: Peru elveszi a reményt

De 17 perc nem túl emlékezetes, sem valami technikás, pláne nem hajtós játék után az egyébként többet támadó ausztrálok tizenhatosának vonaláról a perui Carrillo kapásból lőtt egy szép gólt, az első perui vb-gólt 1982 óta.

A 21. percben Ausztrália egy közeli fejessel próbált egyenlíteni, de fölé ment. (Ekkor ráadásul 0-0-n állt a másik meccs, így biztosan Dánia volt a továbbjutó, Ausztráliának pedig még egy francia gól esetén is már 3 gólt kellett volna szereznie.)



A 32. percben az ausztrálok passzolgattak el addig egy helyzetet, amíg les nem lett, majd jött egy távoli perui lövés (mellé), majd az ausztrál Rogic passzolt Leckinek, Kruse érkezett középen, de végül Santamaria becsúszott, és csak szöglet lett a nagy helyzetből.

A 40. percben egy szép, de felrúgással megállított cselsorozat után Ausztrália végezhetett el szabadrúgást a tizenhatos mellől Mooy ívelte be, Sainsbury fejelte mellé. Ezután az első félidőben már csak annyi említésre méltó történt, hogy a 45. percben Yotun megkapta a vb első perui sárga lapját. Az 1 perc hosszabbítás végképp semmit sem hozott.

Tomas Rogic (jobbra) egy kihagyott helyzet után. Fotó: Odd Andersen/AFP

2. félidő: Peru emelt fővel búcsúzott, Ausztrália meg minek ment oda

Az 50. percben egy megpattanó passzból tudott a korábban kokainozásért eltiltott Guerrero kapásból a hálóba lőni.

Az 55. percben Mooy végezhetett el szabadrúgást kb. 20 méterről, a sorfalba lőtte, szögletre pattant. Az 59. percben nagyot szépíthetett volna Ausztrália, de előbb mellé lőtték, majd a beívelt szögletből rúgtak hátba egy perui védőt. Jött is a perui kontra, Arzani sárga lap árán tudta csak megállítani. A 66. percben Tom Rogic rúgott fel egy perui labdaszerzőt, egyre több hasonló taktikai szabálytalanságot követtek el az ausztrálok.

Aztán sorra jöttek az ausztrál helyzetek. A következő percben 20 méterről Arzani lőtte a labdát a felső kapufára. A 69. percben egy perui védőnek a kapu elől kellett szögletre fejelnie a labdát. A 71. percben Arzani ívelte be, az érkező ausztrálnak nem volt jó, de egy eleső perui védő lábán megpattanva majdnem kapura ment. Rögtön utána Cahill maradt le egy kicsivel Behich belsővel elé tett labdájáról közvetlenül a kapu előtt. A reményvesztett ausztrálok már felszabadítani sem tudtak rendesen, Risdon lőtte oldalra, de rosszul, így szögletre gurult.

Fotó: Alexandr Kryazhev/Sputnik

A 79. percben Hurtado lépett oda durván, teljesen feleslegesen, kapott is egy sárga lapot. A 81. percben egy szép akció végén lőtte Flores az asztrál kapura, épphogy kapufa lett, de egyébként is befújták a lest. A 83. percben Ausztrál jöhetett szabadrúgással 25 méterről, Jedinak fölé lőtte. Utána több védő között Leckie tört kapura, de a lába elől elhalászta a labdát a perui kapus. Jöhetett Guerrero támadása két másik peruival, de a passz elakadt valamelyik ausztrál lábban. A végén becsúszott még egy sárga lap, Milligan rúgott fel egy peruit. A rendes játékidő végén Hurtado lőtte rá, blokkolták a lövést, jött egy szöglet, majd a 4 perces hosszabbítás, ami alatt már Ausztrália is csak passzolgatni bírt.

A másik meccstől teljesen függetlenül Ausztrália megérdemelten esett ki csoportutolsóként, bár egy gőzelem sem lett volna elég neki. Peru viszont győztesként, emelt fővel távozott. Bár nem ez volt a fontos meccs, nem 0-0 lett, mint a másik, és masszív füttyszó sem fogadta a két csapatot, mint azon.