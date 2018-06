L. Simon László a migrációról: Én például David Guettát is zseniális dj-nek tartom

L. Simon László fideszes képviselő és korábbi kulturális államtitkár a Klubrádióban, Bolgár Györgynek fejtette volna ki, hogyan is értette a Figyelőbe írt, a kormányzati kultúrpolitikával kritikus cikkét. De L. Simon is olyan lett, mint minden fideszes politikus: semmiről nem tud már úgy beszélni, hogy ne a migrációról beszéljen.

L. Simon szerint a Fidesznek azért kell kurzust építenie, mert már önmagában az is történelmi léptékű dolog, hogy egymás után 3 választást ilyen fölénnyel nyernek meg. Az, hogy negyedszer lehet miniszterelnök Orbán Viktor, 1848 óta csak a diktatúrák éveit leszámítva csak Tisza Kálmánhoz mérhető eredmény, épp ezért ez a korszak L. Simon szerint megérdemli, hogy a kulturális és az identitáspolitikában is meghatározó lenyomata legyen.



Ennek a kurzusnak az alapja természetesen a magyar kultúra és a zsidó-keresztény kultúra megőrzése kell legyen, de L. Simon szerint ez sokakat zavar.

A képviselő ezután a Fidesz kötelező szólamaira zendített rá: ki kell menni az utcára Budapesten, és látni fogjuk, hogy itt biztonság van, nyugalom van, sokszínűség van, és nincsenek tankok meg állig felfegyverzett katonák, mint Rómában vagy Párizsban (persze néha azért vannak), és nem randalíroznak emberek.

„Mi nem fogadjuk el azt, amit a németek tettek, hogy lehetőséget adtak a saját kultúrájuk felszámolására (...). Súlyos problémák vannak Németországban, nem tudom, mikor járt utoljára Berlinben vagy bármelyik német nagyvárosban”



- mondta a képviselő, aki szerint a németek és a magyarok között fontos különbség, hogy

„mi nem szeretnénk, hogy itt 14 éves lányokat erőszakoljanak halálra”.



L. Simon szerint már túl vagyunk azon, hogy azt leehessen mondani, hogy a migráció és a terrorizmus meg a bűnözés között nincsen összefüggés.

A képviselő ennek ellenére hisz a szabadságban és a sokszínűségben, és szerinte az Orbán-kormány is hisz ebben. L. Simon tehát olyan kulturális kurzust akar, ahol mindenki kimehet egy rockkoncertre úgy, hogy ott nincsenek gépfegyveres őrök.

Ettől függetlenül azokat a külföldieket, akik Magyarországon akarnak letelepedni, azokat be kell fogadni, de L. Simon szerint attól még, hogy az integrácónak van néhány sikeres példája, még nem általános ez. L. Simonnak nagyon tetszett Kocsis-Cake Olivio ellezéki képviselő apjának főszereplésével készült, Az állampolgár című film is, ami megmutatja, hogy a magyar egy befogadó nép. A magyar nyelv is ezt bizonyítja egyébként, hogy minden idegen elemet befogadunk.

Bolgár György ugyan folyamatosan szerette volna a migránsozás helyett a kulturális kurzusra terelni a témát, de sokáig csak lepattant L. Simonról.

A politikus 15 perc után végre elkezdett arról beszélni, hogy minden nap kellene énekóra, mert az fejleszti a kreativitást, és a gyerekek ezzel megismernék a saját népdalkincsüket és az együtt éneklés örömét. L. Simon ezután elmondta, hogy a Metallica mellett David Guettát is nagyon szereti, zseniális dj-nek tatja.