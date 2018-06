Sokáig pereskedett a marylandi újsággal a férfi, aki csütörtökön 5 embert lelőtt a szerkesztőségben

A rendőrség azonosította azt a férfit, aki csütörtökön öt embert megölt a marylandi Annapolisban, a Capital Gazette nevű lap szerkesztőségében. Kiderült, hogy a 38 éves Jarrod Warren Ramos 2012-ben beperelte a lapot és annak egyik újságíróját rágalmazás miatt.

A lap egy évvel korábban bírósági iratok alapján arról írt, Ramos hogyan lépett kapcsolatba egy nővel a Facebookon. A férfi mocskolódó e-mailekkel zaklatta a nőt, és azt üzente neki: ölje meg magát. A férfit egyébként akkoriban ítélték el zaklatás miatt, de ő arra panaszkodott, hogy a lap nem korrekten mutatta be a dokumentumokat. Ezért perelni is próbált, de bíróság végül elutasította a keresetét. 2015-ben megint perelni akart, de akkor is elutasították. Közben a Twitteren is folyamatosan a lapot és a marylandi bíróságot támadta. (Reuters)