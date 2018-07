Habony Árpád lapja véletlenül leleplezte, hogyan működik a propaganda a Facebookon

Habony Árpád kormánypropagandával és állami hirdetésekkel teletömött lapjának utolsó oldalán a szerkesztők általában már nem elég éberek, így oda néha némi rendszerkritika is becsúszik.

A Lokál képregényrovatában az Állati abszurd már tavaly is felemelte a hangját a demokrácia lebontása ellen. A keddi szám utolsó oldalán pedig a kamu híreket terjesztő trollhadseregeket leplezte le.



Kik árasztják el a Facebookot migránsellenes posztokkal?

Manipulálni akarják a választókat

Nem mindenki lenne hajlandó ezt csinálni

De mindig akad valaki

A kampány alatt egyébként a Tények és az Origó is fizetett hirdetésben tolt bevándorlók ellen hergelő videókat a Facebookon. A Fidesz trollhadseregének működéséről nagyon hasonlókat meséltek nekünk is, mint amit a Lokál képregénye is bemutat.