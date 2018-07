Miközben az MTA-val elbábozzák a vitát, a kormány csendben újabb tudományra szánt milliárdok elköltését vonta magához

Kevés eszközzel lehet úgy felpörgetni a tudományos életet, mint mikor váratlanul elhalasztják több mint 10 milliárd forintnyi kutatási pályázat kifizetését, mert a kifejezetten erre létrehozott szakmai csoportokon felül hirtelen még az illetékes miniszternek is át kell nézni az eredményeket.

Úgy néz ki, hogy Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázataival éppen ez történik, egy pénteken megjelent közlemény szerint bizonytalan ideig csúszik az eredményhirdetés, hogy még Palkovics miniszter is rábólinthasson a pályázatokra.

Ez az első ránézésre nem túl izgalmas bejegyzés jelent meg múlt pénteken a tudományos pályázatokat menedzselő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján. A szöveg utolsó két bekezdése viszont elég egyértelműen fogalmaz:

„A felügyeletet ellátó miniszter 2018. június 6-án kelt tájékoztatása szerint az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok keretében kötelezettségvállalásra csak a miniszterrel történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. (...) A felfedező kutatási felhívások eredményhirdetésének várható időpontjáról az erre vonatkozó minisztériumi döntést követően adható tájékoztatás a kutatói közösségnek.”

Ezek szerint már nem elegendő a két vagy bizonyos esetekben három szintes szakértői csoportok értékelése, Palkovics Lászlónak kell eldöntenie, melyik felfedező kutatás érdemes a támogatásra és melyik nem. Az idén januári kiírásokban egyébként még szó sem volt miniszteri elbírálásról.

- értékelte a bejelentést egy forrásunk. Ugyanő arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a nyilvánosság előtt az MTA és a kormány közötti vita a 2019-es tudományos költségvetés elosztásáról zajlik, addig láthatóan már 2018-ban sem lehet a politika áldása nélkül osztani a kutatási pénzeket.

Egy másik kutató azzal árnyalta a történteket, hogy Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alá tartozó pályázatokról már az MTA-s balhé kirobbanása előtt sejteni lehetett, hogy a minisztérium alá helyezik őket, egész pontosan azóta, hogy a kormány farzsebében elő újságírók Pálinkás József NKFIH elnököt kezdték támadni, például mert az kiállt a CEU mellett.

A Pálinkás-fikázás óta lehetett érezni, hogy az NKFIH-t lefejezik, és becsatornázzák valamelyik minisztérium alá. Gyakorlatilag az Innovációs Minisztériumot létrehozó kormányrendelet azonnal megette az egész hivatalt, és nem is csak ezeket a pénzeket, hanem az összeset, az EU-forrásokat is

- magyarázta. Szerinte egyébként nem lenne baj, ha a részben átfedő pályázati forrásokat jobban összehangolva osztanák, de a kormány szándékaival kapcsolatban ő is szkeptikus volt:

„Az NKFIH és az MTA is komoly szakmai elbírálási rendszert épített ki az alapkutatási pályázatok köré, külföldi kutatókat is rendszeresen bevonnak az értékelésbe, nem csak egymás hátvakargatása megy. Ezért nézett mindenki furán, hogy miért akarja Palkovics feltalálni a spanyolviaszt a »források elosztásáról csak szakemberekből álló bizottság dönt majd« kijelentéssel, ez ugyanis pont működött eddig is. Csak most Lovász/Pálinkás helyett a miniszter hozná a végső döntést.”