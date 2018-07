Egyre kellemetlenebb dolgok derülnek ki a Brexit-kampány fő szponzorának eltitkolt orosz kapcsolatairól

Egyre több jel utal arra, hogy a Brexit melletti kampányra költött pénz egy jelentős része az orosz kormány jóvoltából érkezett, és így a britek kilépését az EU-ból Moszkvából mozdíthatták előre.

A kampány egyik kulcsszereplője Arron Banks brit üzletember volt, aki jelentős összegekkel támogatta a kilépés népszerűsítését, az általa életre hívott Leave.EU mozgalmon keresztül.

Már egy ideje vizsgálja a brit parlament is, hogy Banks-nek milyen orosz kapcsolatai lehettek a kampány idején. Korábban kiszivárgott dokumentumok alapján Banks elismerte, hogy egyetlen alkalommal együtt ebédelt az orosz nagykövettel. Aztán új dokumentum került elő, és bevallott egy második vagy egy harmadik találkozót is, mondván nem is emlékszik pontosan. A múlt héten a New York Times jött elő újabb dokumentummal, akkor elismerte, hogy négy találkozója is volt. De több nem.

Az Observer most újabb bizonyítékokat mutatott be, és ezek alapján legalább 11 alkalommal találkozott a Brexit-kampány alatt Banks az orosz nagykövettel.

Nigel Farage (UKIP) és Arron Banks 2014-ben Fotó: Matt Cardy

A dokumentumokból az is kiderül, hogy egy Jim Mellon nevű üzletember is téma volt az oroszokkal való találkozóin. Mellon már a 90-es évek óta üzletel Oroszországban, és Banks is benne van az egyik cégében. Mellon a Brexit-szavazás után néhány nappal komoly részesedést vásárolt Oroszország legnagyobb gyémánt-bányájában, ami addig állami tulajdonban volt. (Guardian)