Leszedték a Magyar Idők oldaláról a lejárató cikkeket, amiket az izraeli Black Cube készíthetett nekik

A választási kampány idején a Magyar Idők több cikket is közölt arról, hogy a szerintük Soros György befolyása alatt lévő civil szervezetek nagyon rosszak, és ennek bizonyítására hangfelvételeket mutattak be, amelyeken e szervezetek vezetői beszéltek. A leleplezéseknek nem volt sok értelmük, a felvételeken a vezetők semmi különöset nem mondanak ahhoz képest, amit egyébként is mondani szoktak, de azért erőltették a témát, végigment az összes kormánybarát sajtóterméken a sztori.

Szombaton a Politico.eu-n megjelent egy cikk, ami szerint a felvételeket a Black Cube nevű izraeli magáncég készítette. A Black Cube visszavonult hírszerzőket foglalkoztat, és többek között ők dolgoztak Harvey Weinstein producernek is, aki lejárató anyagokat várt tőlük azokról a színésznőkről, akik szexuális zaklatással vádolták.

A Politico-n megjelent cikk szerzője, Bayer Lili vasárnap azt írta a Twitterre, hogy a Magyar Idők leszedte a témába vágó teljes sorozatát. Az időzítés alapján a Black Cube lelepleződése és a Magyar Idők cikkek eltávolítása között összefüggés lehet.