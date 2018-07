A fideszes jelölttel megegyező nevű jelöltet indít Felcsúton a Kétfarkú Kutya Párt, Mészáros Lőrinc tévéje kiakadt

„Megtévesztéssel próbál a felcsúti időközi polgármester-választáson való induláshoz kopogtatócédulát gyűjteni a Kétfarkú Kutyapárt által támogatott jelölt. A viccpárt aktivistái főleg idős emberek hiszékenységét próbálják kihasználni” - adta hírül a Mészáros Lőrinc korábbi felcsúti polgármester tulajdonában álló Echo TV. Azzal van gondjuk, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elindított egy Mészáros László nevű jelöltet a Mészáros Lőrinc lemondása miatt tartandó felcsúti polgármesterválasztáson, ahol Mészáros Lőrinc és a Fidesz kiszemelt jelöltjét



szintén Mészáros Lászlónak hívják.

Mészáros László, Mészáros Lőrinc alpolgármestere és a Fidesz felcsúti polgármester-jelöltje Fotó: botost/444.hu

Az Echo TV szerint a jelölt csak ki akarja használni a névazonosságot.

„Ha más nem, ki kell pofozni az ilyen hülyét. Hát mit lehet vele csinálni? Hát, ha ennyire gátlástalan szemét ember, hogy megtévesztésből akar hatalomra jutni, vagy egyáltalán előnyt szerezni, az egy gazember, az egy bűnöző” - nyilatkozta az Echo TV-nek egy felcsúti lakos.



Július 15-én Miskolcon is időközi választást tartanak egy önkormányzati képviselői hely megüresedése miatt. Az ellenzéki erők többsége itt a Rokker Zsolti néven elhíresült humorista és antropológus Erdei Sándor mögé álltak be. Nem sokkal azután, hogy nyilvánosság vált Erdei indulása, feltűnt két független jelölt, Erdei Sándor és Molnár Zsolt. Egyikük sem végez érdemi kampánytevékenységet, ellenben mindkettejükről bebizonyosodott, hogy több szálon kötődnek a Fideszhez, Molnár még aktivista is. A párt pedig értelemszerűen sokat profitálhat abból, ha az ellenzéki szavazatok a névazonosság miatt megoszlanak a jelöltek között. (168 Óra)