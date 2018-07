Itt az első videó a barlangból kimentett thai gyerekekről

A thai kormány közreadta az első videót, mely az elmúlt napokban kimenekített fiúkról készült. A focicsapat június 25-én rekedt a Tham Luang Nang Non barlangban a heves esőzések miatt, mentésüket vasárnap kezdték meg. Kedden az utolsó fiút és edzőjüket is kihozták, nem sokkal később leálltak a szivattyúk, és a barlangot elárasztotta a víz. A gyerekek és az edző is jó egészségi állapotban vannak, legalábbis a körülményekhez képest. Arról, hogy hogyan vészelték át az elmúlt napokat, és hogy pontosan hogyan hozták ki őket, itt írtunk.