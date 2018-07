Scarlett Johansson lemondott egy főszerepet, mert beszóltak neki a trasznemű kommentelők

A kezdeti visszaszólások és értetlenkedés után Scarlett Johansson amerikai színésznő 180 fokos fordulatot hajtott végre, és megadta magát a transznemű kommentelőknek, amennyiben lemondott a Rub & Tug munkacímen futó film főszerepéről, ami a hetvenes évek Pittsburgjének egyik híres bűnözőjéről, a masszázsszalonokat üzemeltető Dante "Tex" Gill nevű férfiről szól, aki Jean Gill néven nőként született, és a végén, klasszikus módon, adóügyben tudták elkapni.

Dante "Tex" Gill

A filmet Johansson saját produkciós cége gyártja. A színésznő kezdetben nem törődött azokkal a beszólásokkal, hogy ezzel elveszi a lehetőséget a kevés teret kapó transznemű színészektől, sőt vissza is szólt a károgóknak azzal, hogy

"Kérdezzék meg Jeffrey Tambort, Jared Letót vagy Felicity Huffmant".

Ők mind olyan híres és nem transznemű színészek, akik játszottak transz karaktert is.

Johansson véleménye azonban pár nap alatt megváltozott, most közleményben jelentette be, hogy belátta, nem ismerte eléggé a transznemű közösséget, az első megnyilatkozásai érzéketlenek voltak és most már ő is úgy gondolja, hogy a szerep egy transznemű színészt illetne meg.

Johansson pálfordulása feltehetőleg nem független attól, hogy egyszer már világméretű gyalázkodás áldozata lett, amikor a Ghost in the shellben egy eredetileg ázsiai karaktert játszott el.

(via BBC)