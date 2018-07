Dán tudósok kiderítették, ki kakilta azt a háromszáz éves kakit, amit egy aalborgi palotában találtak

Elképesztő, mire nem jut ideje a tudósoknak! Dán kutatók például a minap azonosították, hogy kinek a háromszáz éves kakiját találták meg egy aalborgi palotában.

A megkövesedett kakiból eddig is érdekes következtetéseket tudtak levonni arról, hogy hogyan táplálkoztak a 17. századi urak, és nem mellékesen az is kiderült, hogy egy háromszáz éves, kiszáradt kaki már egyáltalán nem bűzlik - már amíg fel nem oldják vízben. Így hát Jette Linaa, a felfedezést megtevő kutató szerint "nem is gusztustalan" egy háromszáz éves kakival dolgozni.

Na, de térjünk rá a részletekre. A háromszáz éves kakit 1937-ben, egy korai ásatáson megtalálták már egy budi előkerült maradványai közt. Azt tudták, hogy az aalborgi palota püspöki palota volt, a kaki összetétele alapján pedig feltételezhető volt, hogy nem a szolganép hagyta maga után. Egyrészt, mert ők aligha használhatták volna a privát árnyékszéket, másrészt meg az étrendjük is eltérő lehetett az urakétól. Abban ugyanis bogyók, magvak, különböző gyümölcsök, ritka gabonák nyomát találták. Volt bennük füge és szőlő is, amikhez a 17. századi Dániában aligha férhetett hozzá a köznép. (Via CBC)