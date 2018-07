Az amerikai kormány kémkedéssel vádol egy 29 éves orosz nőt

Fotó: Maria Butina/Facebook

Amerikai sajtóhírek szerint a 29 éves Maria Butina szoros kapcsolatot alakított ki a Republikánus Párttal, és a fegyverviselési jogok védelmezője lett. Butina egy eskü alatt tett írásbeli nyilatkozat szerint „megpróbált létrehozni egy »fekete csatornát«, hogy azon kommunikálhassanak az orosz kormány képviselői”, és a Twitteren direkt üzenetekben kommunikált a kapcsolattartójával. A vádak nincsenek kapcsolatban a Robert Mueller vezette vizsgálattal, ami a 2016-os elnökválasztás orosz befolyásolása után nyomoz.

Butinát állítólag a Kreml egy magas rangú tisztségviselője irányította. Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a Washingtonban élő nőt vasárnap tartóztatták le, és a szerdai meghallgatásáig börtönben tartják. A letartóztatásának a híre pár órával a demokrata és republikánus felháborodást is eredményező Trump–Putyin-találkozó után jelent meg.

Kevin Helson, az FBI különleges ügynöke szerint a nő küldetése az volt, hogy „személyes kapcsolatokkal éljen vissza olyan amerikai állampolgárok esetében, akiknek van befolyásuk az amerikai politikára, és így elősegítse az Oroszországi Föderáció érdekeit”. Mindezt úgy tette, hogy nem regisztrálta magát külföldi ügynökként, ahogy azt a törvény előírja.

Maria Butina egy fegyverpárti tüntetésen. Fotó: Maria Butina/Facebook

Butina az ügyvédje, Robert Driscoll közleménye szerint „nem ügynök”, csak egy nemzetközi kapcsolatokat tanuló diák, „aki a diplomájával szeretne karriert csinálni az üzleti életben”, a vádakat pedig felfújták.

A szibériai származású Butina hallgatói vízummal érkezett az Egyesült Államok egyik egyetemére, de még azelőtt alapított egy Right to Bear Arms nevű szervezetet, amit a média korábban az USA legerősebb fegyverlobbi-szervezetéhez, az NRA-hez kötött. A nő korábban tagadta, hogy az orosz kormánynak dolgozna. 2015-ben Putyin-közeli orosz politikusok és az NRA egyes tagjainak közös fotóján is feltűnt. (BBC, Medium)