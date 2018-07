Párizs és Zágráb utcáit is ellepték az ünneplők, a Champs Elysée-n végül a rendőröknek kellett oszlatni

Mind a francia, mind a horvát fővárosban is hajnalig tartó ünneplés vette kezdetét, miután a fordulatos világbajnoki döntőben Franciaország 4-2-re legyőzte Horvátországot, és megszerezte második bajnoki címét.

Franciaországban óriási ünneplés vette kezdetét, megtelt a Champs Elysée, az Eiffel-torony környéke, de minden nagyvárosban tömegek vonultak az utcára:

Az ünneplés azonban eldurvult néhány helyen, így Párizs központjában is a fiatal ünneplők összecsaptak a rendőrökkel, volt, ahol kirakatot törtek be, fosztogatásokról is érkeztek hírek.

A belvárosban vízágyúkkal és füsttel oszlattak a rendőrök. A Reuters szerint országosan 110 rendőr vett részt az ünnep biztosításában. Az ünneplők felmásztak a kiérkező tűzoltó autókra is:

Itt például egy motorüzlet kirakatát semmisítik meg:

Az AFP képei Párizsból:

Fotó: Karine Pierre/Hans Lucas

Fotó: Samuel Boivin/CrowdSpark

Fotó: Samuel Boivin/CrowdSpark

De a horvát fővárosban, Zágrábban sem sokáig szomorkodtak a második hely miatt, hamarosan ünneplés kezdődött. Megteltek az utcák emberekkel: