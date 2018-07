7 milliárdra becsülték, végül 8,1 milliárdért vitte a BKK jegyellenőri melóját az egyetlen pályázó

A K-Monitor számolt be arról, hogy

egyetlen pályázóként, a becsült hétmilliárdos összegnél 1,1 milliárddal többért, a PFM Holding nyerte el a BKK jegyellenőrzésre kiírt tenderét.

A cég így felzárkózott a Valton és a Civil Biztonsági Szolgálat mellé. Sőt, utóbbihoz egyik vezérigazgatója és tulajdonosra révén kötődik is valamennyire. Az mfor.hu szerint 2016-ban ezt a munkát 3,9 milliárdért vállalták, a munkaerőhiány mellett a duplázódást az is okozhatja, hogy "egy nagy keretszerződés helyett megkapták a teljes metróhálózatot, a HÉV-eket és az éjszakai buszokat is."