A teljesen életidegen drónszabályozás miatt egy élelmes fickó befoglalta a Balaton légterének nagy részét a Kékszalag idejére

A magyar dróntulajdonosok nagy része - legyen szó szórakozásból reptetőkről vagy hivatásos fotósokról-videósokról vagy másokról - igencsak kétségbe van esve a terület jelenlegi hazai szabályozása miatt. Az eseti légtérhasználati engedélyt ugyanis, ami a drónok felengedésének a feltétele Magyarországon, 30 nappal korábban kell kikérni a Honvédelmi Minisztériumtól, 3 ezer forintos illeték megfizetése mellett, a hosszú határidő pedig annyira életszerűtlen, hogy vagy abszurd helyzeteket eredményez, vagy az illegális repülés felé hajtja még azokat is, akik alapvetően törvényesen szeretnének reptetni.



Egy ilyen abszurd helyzetről értesült most a 444. Úgy tudjuk, hogy egy élelmes állampolgár fogta magát, és még idejében, mindenkit megelőzve eseti légtérhasználati engedélyt igényelt - és kapott - lényegében a teljes, Balaton feletti légtérre 2018. július 26.-27-28.-ára. Vagyis pont a Kékszalag vitorlásverseny idejére. A Kékszalagról pedig évek óta drónról készülnek a legnépszerűbb videók és fotók.

Több forrásból úgy tudjuk, hogy az illető meg is kereste a versenyt szervező Vitorlás Szövetséget azzal, hogy engedélye csak neki van a felszállásra, ezért fizessenek neki a drónvideózás koordinálásáért. Ha büntetőjogilag ez nem is zsarolás, a szó köznapi értelmében mindenképp eléggé úgy hangzik.

Úgy tudjuk, hogy a szervezők elutasították az ajánlatot. Amikor telefonon megkerestem a Szövetséget, hivatalosan azt a választ kaptam, hogy nem tudnak ilyen megkeresésről, ők maguk pedig nem kértek eseti légtérhasználati engedélyt a verseny területére. Más forrásaink viszont megerősítették a bepróbálkozás tényét. Amit indirekt módon végképp megerősít, hogy a telefonbeszélgetésünk után nem sokkal olyan hivatalos, írásbeli közleményt adott ki a Szövetség, ami jogi lépésekkel fenyegeti meg azt, aki drónfelvételeket közöl a versenyről. Íme a közlemény teljes szövege:

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) nem kért és így nem is kapott eseti légtér engedélyt a 2018. július 26-28. között megrendezendő 50. Kékszalag Erste Nagydíj idejére. A szövetség – mint a verseny szervezője – ugyanakkor figyelemmel kíséri a drónok és a különféle repülési eszközök használatát, és indokolt esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket, ha ezen eszközök használata a verseny sikeres megrendezését vagy a versenyzők biztonságát veszélyezteti. Holczhauser András főtitkár rámutatott: a Kékszalag szóösszetétel védjegyoltalom alatt áll a távközlés tekintetében, amibe az internetes közvetítés és képkészítés is beletartozik. Ezek engedély nélküli kereskedelmi célú hasznosítása ellen a szövetség jogi úton is fel kíván lépni, mert ez rombolja a szövetség hitelét és hosszú távú érdekeit. A szankciók köre pedig széles: a szövetség követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől; vagy akár követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését is (például a fotóértékesítés esetében).

Az ügyben megekerestem a honvédelmi tárcát is, amint reagáltak, újra jelentkezem.