Egy connecticuti jogász agyonverte az anyját, és most azzal védekezik, hogy csak önvédelemből tette

Kyle Tuckert azzal gyanúsítja a connecticuti rendőrség, hogy agyonverte a saját anyját, a hatvanéves Donna Tuckert, majd 8 órán keresztül égette a testét egy lyukban, egészen addig, amíg már csak hamu maradt belőle és a gyilkossághoz használt baseball ütőből.



Tucker ezt nem is tagadja, hanem azt mondja, mindezt önvédelemből tette az édesanyja ugyanis korábban már 20 alkalommal megpróbálta megölni őt, például megmérgezte, élősködőket tett az ágyába, az ételébe.

Kyle Tucker és Donna Tucker

A vallomása hitelességét ugyan kicsit torzítja, hogy azt mondta, a gyilkosság közben maga Isten szállta meg a testét.

Mindezt azonban lehet, hogy lehetősége lesz bizonyítani is. Kyle Tucker ugyanis harvardi diplomával rendelkező jogász, és kérte, hogy magát védhesse a büntetőperben. A bírónak azonban előtte el kell döntenie, hogy Tucker egyáltalán van-e olyan állapotban, hogy védhesse magát. A nénikéje szerint a férfit korábban kórházban kellett ápolni mentális betegségek miatt, és korábban már többször is voltak rendőrségi ügyei. (New York Post)