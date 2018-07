Gyárfás eladná akár a házát, és a kocsiját is, csak vegyék le róla a nyomkövetőt

Akár 100 millió forintot is kész fizetni óvadéknak, csak kerüljön le róla a nyomkövető és utazhasson külföldre, jelentette be Gyárfás Tamás csütörtökön. A Fenyő-gyilkosság felbujtásával gyanúsított a Borsnak kijelentette: kész eladni kocsiját és házát is, csak utazhasson.

"Legkevésbé sem szándéka, hogy megszökjön vagy megismételje a bűncselekményt, már csak azért sem, mert nincs mit ismételnie,

tette hozzá. Gyárfás az elképesztő összeget azzal indokolta, hogy eleget akar tenni a nemzetközi és az európai úszószövetségben betöltött tisztségeinek. Amiatt, hogy sorozatosan nem jelenik meg a külföldi üléseken, ki is zárhatják. Ügyvédje, Bánáti János a lapnak elmondta: