Király még Mészáros Turuljáért sem cserélte le a legendás mackóalsóját

A szombathelyi Haladás is megértette az idők szavát, és lecserélte a nemzetközi multi unalomig ismert mezét, hogy Mészáros Lőrinc vadonatúj, hazainak mondott és majd valamikor állítólag Magyarországon gyártott márkáját hordja inkább. Hogy mennyire vált be az új mez, azt akár a családi asztalnál is megbeszélhetik, mert Mészáros veje a Haladás VSE elnöke, Homlok Zsolt.

Akadt azonban egy kisebb döccenő, mégpedig éppen a szombathelyi sportdivat legikonikusabb darabjával - vette észre a hosszabbítas.hu. Király Gábor szürke mackóalsójáról van szó. Ha el is készült a csak neki legyártott darab valahol a világban, Király nem abban védett. Hanem a sajátjában, merthogy van neki olyan, a K1rálysport.

A magánbiznisz az magánbiznisz, nem írja felül egy nagyobb léptékű magánbiznisz, bár van az a pénz, amiért Király például Mészáros Lőrinc ásványvizének, a Viviennek a reklámarca lett. Volt persze az az interjú is, amikor Király az istennek sem akarta kimondani, hogy a stadionépítés jó dolog. Annál csak az volt a jobb, amikor Szöllősi György, a magyar sportújságírás felcsúti helytartója vádolta meg primadonnáskodással Királyt.

Az esőben egyébként a szombathelyi stába kénytelen volt a még megmaradt Adidas esőkabátokat felvenni, a Zoom vette észre, hogy a mezekkel együtt a 2Rule-kabátok még nem érkeztek meg Szombathelyre.