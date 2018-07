Álomszerűen alakul Mészáros Lőrinc magyarnak mondott, de döntően külföldön készülő sportszermárkájának a sorsa

Villámgyorsan tört be a magyar piacra Mészáros Lőrinc sportszermárkája, az angol nevet kapó 2Rule (ejtsd: tu: ru:l, lefordítjuk szívesen: „Két Vonalzó”). A céget decemberben alapították, talán még maguk sem számítottak arra, már három NBI-es csapat (Puskás Akadémia, Haladás és Diósgyőr) is ebben a mezben kezdi a bajnokságot.

Kővári Ágnes, a 2Rule vezérigazgatója pénteki "sajtótájékoztatóján". Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A három klub úgy ugrott bele a váltásba (Adidas és Nike volt előtte), hogy sok tapasztalatuk nem volt a 2Rule-lal, az új mezeket pár nappal az NBI rajtja előtt mutatták be, az egyik szombathelyi játékos például annyit tudott mondani a bemutató videóján, hogy

kényelmes a gatya, majd meglátják, milyen a mez játék közben.

Hogy mi olajozta meg a sikert? Nem is lehetett kérdés, hogy a felcsúti focicsapat Mészáros Lőrinc új mezeit választja. Szombathelyen a Haladás VSE elnöke Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc veje, de hivatalosan azt mondták, hogy a termékminta hengerelte le őket: „kaptunk egy termékmintát, ami meggyőzött minket arról, hogy a 2Rule jó választás lesz. Garanciát is vállalt a cég, hogy ha a mezek viselése közben panaszunk lenne, akkor cserélik a dresszeket.” Hogy erre a garanciára szükség lesz-e, az majd kiderül. A Népszava például úgy értesült, hogy a gombai varrodával minőségi problémákra hivatkozva az első hétezer mez legyártása után szerződést bontott a cég.

Diósgyőrben úgy jelentették be a váltás, hogy „ma egy mérföldkőhöz érkezett a Diósgyőr labdarúgó csapata”. A döntésüknél „fontos volt a kényelem, a minőség, ezen felül fontos volt az, hogy ár-érték arányban milyen minőséget képviselnek, akár nemzetközi összehasonlításokban is. Fontos volt az, hogy a magyar gazdaság szereplőjével álljunk kapcsolatban, magyar dizájnerrel, magyar tervezővel, magyar kivitelezővel.

Ezen felül pedig figyelembe véve azt, hogy Magyarországon vagyunk, egy új brandet is útjára tudunk indítani”.

Az utóbbi mondat, aligha szándékosan, de tűpontos lett, ebben a történetben valóban figyelembe kell venni, hogy Magyarországon vagyunk, Mészáros Lőrinc országában.

Ami a termék magyarságának túlhangsúlyozására vonatkozik: a Magyar Sportmárka Zrt. tulajdonosai valóban magyarok, Mészáros Lőrinc mellett Kővári Ágnes, 70 százalék Mészáros Talentis nevű cégé, 30 Kővárié. Ő az, aki nyilatkozik a cég nevében, bár már a bemutatkozás is úgy sikerült, mintha a NER-sajtóosztálya szervezte volna meg. A bemutatkozó sajtóbeszélgetésre a sajtó jelentős részét ugyanis nem hívták meg. A kormánylapok beszámolóiban - és az MTI-ben - pedig szemérmesen elhallgatják, hogy Mészáros Lőrinc cégéről van szó. Még a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzeti Sport sem tudatja büszkén az olvasóival, hogy a főnök áll a sportszermárka mögött.

Már májusban is úgy próbálta beállítani Kővári Ágnes, mintha nemzeti értékteremtésről lenne szó:

„Visszautasítjuk azokat a valótlan feltételezéseket, amelyekkel a szigorú szakmai szempontok szerint készülő magyar márkát támadják, miközben annak hátterében a munkahelyteremtés szándéka, továbbá a sportban megtestesülő nemzeti érték becsülete áll.”

A 2Rule a pénteki, megszűrt sajtóbeszélgetésen is úgy lett eladva, mintha végre egy egész ország vágya teljesült volna, és létrejött a hazai sportszermárka.

„A hazai sportvilág évek óta milliárdokat fizet a nagy külföldi sportszergyártó cégeknek, például Németországba, Dániába, az Egyesült Államokba, így nemzeti ruhaipar híján a multinacionális márkák nyernek hasznot a területről”.



Erre a milliárdos piacra érkezett meg Mészáros Lőrinc. Csakhogy nem százszázalékos magyar termékkel. „A cég termékeinek 20-30 százaléka magyar gyártású” - ismerte el Kővári. A terveik szerint ezt fokozatosan növelnék, két éven belül a duplájára, a harmadik év végére tornáznák fel 90 százalékra.

A felszerelések alapanyaga sem hazai. Erről az írásban megkeresett Kővári Ágnes azt írta: „egyelőre nem képes a magyar textilipar megfelelő minőséget előállítani, a magunk részéről azon vagyunk, hogy minél hamarabb alkalmas legyen rá”. A külföldi gyártásről ezt a tájékoztatást adta: „A felszerelések szabása-varrása, egyéb megmunkálása jelentős részben Magyarországon, hazai tulajdonú, hazai munkaerőt alkalmazó vállalkozásoknál készül. Eltökélt szándékunk, hogy a jelenlegi külföldi gyártást is belátható időn belül Magyarországra tehessük át”. A sajtótájékoztatón egyelőre a Puskásnak gyártott melegítőről mondta azt, hogy száz százalékosan Magyarországon készült.

Kővári még májusban azt nyilatkozta, hogy három varroda bérmunkában dolgozik nekik Kecskeméten, Gombán, Jászberényben. Most Kővári már valóban nem említette a gombai varrodát, ahol a Népszava szerint a minőségi problémák voltak, de a lap Kecskeméten és Jászberényben sem talált 2Rule-terméket készítő varrodát. Kővári szerint kaptak ugyan ajánlatokat külföldről (ami azért több lehetett, mint ajánlat, ha a termékek 20-30 százaléka magyar gyártású csupán), de „elkötelezett szándékunk, hogy a 2Rule-termékek kizárólag Magyarországon készüljenek, ehhez keressük a partnereket”. Mármint most, hogy már három klub is a megrendelőjük. Piaci értesülésünk szerint Törökországban is készültek 2Rule-termékek. Egyedül a szombathelyi Styl ruhagyárat nevezte meg Kővári, ahol „a veszprémi kézilabdacsapat kimenő ruházatát, a vívószövetség öltönyeit állítják elő”.

Elég gyorsan meg kell találniuk a varrodákat, mert Mészáros Lőrincnél megszokott lendülettel foglalják el a piacot. A 2Rule ugyanis nemcsak focimezeket akar gyártani, sőt, Kővári szó szerint ezt mondta:

„Kimondottan szeretnének nemcsak a futballra koncentrálni.

Az, hogy az NBI elindult a leghamarabbi időpontban, ezért kénytelenek voltunk elindítani a csapatokat, de egyéni sportágakra, szövetségekre a sportoldalon koncentrálunk, év végére tervezik a utcai viselet kialakítását.”



Ehhez jól jön majd, hogy a sportszövetségek vezetői között nagyon sok fideszes politikus van, akik minden bizonnyal elköteleződnek majd a nemzeti sportmárka mellett. A vívószövetség az első a sorban, Csampa Zsolt, fideszes politikus vezeti. A veszprémi kézilabdacsapat igazi nagy hal lenne, de ez simán megugorható, hiszen Simicska Lajos után Mészáros Lőrinc szállt be a klub támogatói közé. Egyelőre csak a kézisek „kimenő ruházatát” készítik, a játékosokon még Hummel mez van.

Kővári azt mondta: a vívószövetség és a Vasas SC is szerződött velük, a jövő héten pedig várhatóan tető alá hozzák a megállapodást több kosárlabda-, kézilabda-, röplabdacsapattal.

És itt sem lesz vége, mert válogatottakat is öltöztetnének, sőt az olimpiai felszerelést is ők gyártanák. A magyar fociválogatott 2020 végéig Adidasban játszik, erről kétmilliárdos szerződést írt alá nemrégiben az MLSZ, az olimpiai csapatot is az Adidas öltözteti. A cégnél kiemelt a magyar csapat, csak a német, a brit és az etióp csapat kap egyedi öltözetet az olimpiára.

A 2Rule teljesen nyíltan jelezte igényét erre a piacra is, Kővári szerintné ha a következő olimpiákon, paralimpiákon ezeket a mezeket viseljék a sportolók is. (Kővári a Magyar Paralimpiai Bizottság sportigazgatója.)

Megkérdeztük Kővári Ágnest, hogyan sikerült a csoda, hogy kis számban gyártott, egyedi tervezésű mezekkel a klubok tájékoztatása szerint a sportszergyártó multiknál kedvezőbb árat kínáltak. Íme:

„Az árképzésünk minden eleméről nem szeretnénk tájékoztatást adni, hiszen ez éppen a multikkal szembeni pozícióinkat rontaná. A sportfelszerelések tervezése, gyártása, forgalmazása során igyekszünk rendkívül költséghatékonyak lenni, miközben nem feledkezünk meg a magas minőség biztosításáról sem: talán ebben rejlik a titok.”



Nagy piac lehet az utánpótláscsapatok ellátása is mezekkel, tao-pénzekből telik majd rá. Megkérdeztük, és természetesen megcélozzák az utánpótlást is:

„Szeretnénk, ha minden korosztályban használnák a felszereléseket a klubok. Vannak megrendeléseink utánpótlás korosztályok számára is. Készen állunk arra, hogy tárgyaljunk a minket megkereső egyesületekkel: buzdítjuk is őket a tárgyalások megkezdésére. Minél nagyobb szériaszámban tudunk megrendeléseket leadni, annál kedvezőbb árakkal fogunk tudni a megrendelőknek kalkulálni.”



Vagyis mégiscsak van összefüggés a darabszám és az ár között, még Mészáros Lőrincéknél is.

Ami furcsa, hogy nem nevezik meg, kik tervezték a felszereléseket. Kővári a sajtótájékoztatón ezt mondta: „Óriási szeretettel készült, a teljes csapat, aki dolgozott a márka kialakításán, azok sportszerető fiatalsrácok és lányok, akik szerettek volna tenni valami a magyar sportért”. Utólag írásban feltett kérdésünkre, hogy kik a tervezők, szintén nem árult el sokat:

„Öt designerrel kezdtük a munkát. Jelenleg három tervezővel dolgozunk, de a felszerelések kinézetének kialakításába a 2Rule csapata együttesen, illetve a megrendelő klubok is beleszólnak: ahogy bármely más klubnál a világon.”



Egy-egy NBI-es csapatnak most ez a felszerelés jár:

„a mérkőzéseken viselt garnitúrák, az edzésfelszerelések és egyéb, utazás vagy nyilvános események alkalmával viselt sportfelszerelések: ugyanúgy minden bármely professzionális klubnál szerte a világon. Egy-egy klub esetében akár 4000 darab termékről is szó lehet (mezek, nadrágok, sportszárak, melegítők, táskák, stb.)”.

És nemcsak mezek lesznek:

„A cipőn kívül mindenféle sportfelszerelést gyártunk vagy rövidtávon szeretnénk gyártani. Természetesen ez alól kivételek az igazán különleges termékek, mint pl. egy vívóplasztron vagy egy judogi. A sportcipő nagyon más tészta, a tervezés, gyártás is sokkal bonyolultabb, az alapanyagok is összetettebbek és a piaci pozíciók is nagyon nehezek, de dolgozunk rajta, hogy ezen a területen is megállapodásokat készítsünk elő.”

Mint említettem, a sajtótájékoztatóra nem hívtak minket sem, a Nemzeti Sport ott volt:

A mezeket annyira a rajtra szállították le, hogy a klubok honlapján még nem is lehet rendelni belőlük. Így nem lehet összehasonlítani, hogy a korábbiakhoz képest milyen áron kínálják majd azokat a szurkolóknak. Nem mintha ez döntötte volna el a váltást.