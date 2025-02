Agyonlőtték a világ első nyíltan meleg imámját

Dél-Afrikában agyonlőtték Muhsin Hendrickset, a világ első nyíltan meleg imámját. Az 57 éves férfi egy olyan fokvárosi mecsetet vezetett, amit melegeknek és más marginalizált muszlimoknak szántak biztonságos menedékként. Szombat reggel ölték meg, miután a déli Gqeberha város közelében rajtaütöttek az autóján.

A rendőrség szerint „két ismeretlen, eltakart arcú gyanúsított szállt ki a járműből, és több lövést leadott a járműre”. Julia Ehrt, a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszexuális Szövetség (Ilga) ügyvezető igazgatója felszólította a hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki az ügyet.

Dél-Afrika apartheid utáni alkotmánya a világon elsőként védte meg az embereket a szexuális irányultságuk miatti megkülönböztetéssel szemben, és 2006-ban Afrika első országaként legalizálta az azonos neműek házasságát. A virágzó LMBT-közösség ellenére a melegek még mindig diszkriminációval és erőszakkal szembesülnek az országban, ahol a világ legmagasabb gyilkossági számai vannak.

Hendricks munkássága megkérdőjelezte az iszlám hagyományos értelmezését, és egy együttérző, befogadó hitet hirdetett. 1996-ban vallotta be, hogy meleg, ami sokkolta a muszlim közösséget Fokvárosban és máshol. Ugyanebben az évben megalapította a The Inner Circle nevű szervezetet, ami támogatást és biztonságos helyet nyújt a hitüket és szexualitásukat összeegyeztetni kívánó queer muszlimoknak, majd létrehozta a befogadó Masjidul Ghurbaah mecsetet.

photo_camera Muhsin Hendricks 2016. szeptember 2-án Fokvárosban Fotó: RODGER BOSCH/AFP

2022-ben The Radical címmel dokumentumfilmet készítettek róla, amiben beszélt az őt ért fenyegetésekről: „A hitelesség iránti igény nagyobb volt a halálfélelemnél.” Hendricks gyakran beszélt a vallások közötti párbeszéd fontosságáról, és arról, hogy a vallási közösségeken belül foglalkozni kell az LMBTQ+-emberek mentális egészségügyi problémáival és traumáival. Tavaly az Ilga fokvárosi világkonferenciáján azt mondta, „fontos, hogy ne tekintsünk többé ellenségként a vallásra”. (BBC)