Több százan emlékeztek Alekszej Navalnijra halálának egyéves évfordulóján, a rendőrök többeket letartóztattak

Több orosz városban is megemlékeztek Alekszej Navalnijról, aki egy éve halt meg az egyik legszigorúbb orosz büntetőtáborban. Az ellenzéki politikus hívei megemlékezéseket szerveztek az évfordulóra. Közülük a rendőrök többeket letartóztattak, másokat csak igazoltattak.

Navalnij sírjánál, a moszkvai Boriszovszkoje temetőben hosszú sorban várakoztak az emberek. Navalnij szülei mellett több nyugati diplomata is virágot helyezett el a sírnál. Nigel Casey brit-, Ricardo Martinez Vázquez spanyol-, Lynne Tracy amerikai- és Roland Galarag európai uniós nagykövet is kilátogatott a temetőbe.

photo_camera Megemlékezők a moszkvai temető bejárata előtt Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

photo_camera Megemlékezők Navalnij sírjánál Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

photo_camera Navalnij szülei Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

photo_camera Ricardo Martinez Vázquez Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Szentpéterváron a Voszkreszenszkaja rakparton, a politikai elnyomás áldozatainak állított emlékmű közelében helyeztek el virágokat Navalnij emlékére. A rendőrök a megemlékezőket figyelték, a városüzemeltetés dolgozói pedig a virágokat távolították el.

A két legnagyobb orosz városon kívül Habarovszkban, Irkutszkban, Jekatyerinburgban, Krasznojarszkban, Novoszibirszkben, Permben, Tomszkban és Vlagyivosztokban is megemlékeztek Navalnijról.

Navalnij 2020-ban túlélt egy novocsik idegméreggel elkövetett merényletet. Miután hazatért németországi gyógykezeléséről, azonnal letartóztatták, különböző jogcímeken több mint harminc évre ítélték, és a szibériai Harp falu IK-3 elnevezésű fogolytelepen tartottak fogva.

Tavaly februárban a börtönudvaron esett össze, majd nem sokkal később meg is halt. Holttestét sokáig nem adták ki, a hivatalos vizsgálatok szerint betegségek kombinációja okozta a halálát, köztük hepatitisz és hasnyálmirigy-gyulladás, amihez szívritmuszavarok is kapcsolódtak. Korábban nem publikált dokumentumok azonban azt valószínűsítik, hogy megmérgezhették a börtönben. (via Meduza)