Az Auróra szerint egy eldátumozásra hivatkozva záratná be a helyet a józsefvárosi önkormányzat

A józsefvárosi Auróra a Facebookon közölte, hogy hétfőn kézhez kapták a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal határozatát, amivel be akarják záratni a klubot. A határozat ellen az Auróra felülvizsgálati keresetet nyújtott be, és jogvédelmet kért, azaz az Auróra Kioszk ma is jogszerűen nyitva tart.

Azt írják, a határozatból kiderült, mire hivatkozva akarja a helyet bezáratni az önkormányzat, miért mondják, hogy jogcím nélkül használják az ingatlant:

„2014. július 1-jére dátumoztuk a ház bérleti szerződését, a Marom Klub Kft.-t viszont csak július 4-én jegyezte be a cégbíróság”.



A hely szerint ez nyilván egy adminisztratív hiba, 4 éve fizetik a bérleti díjat, és működtetik a vendéglátást a Kioszkban, ráadásul az eldátumozási hiba már előjött tavaly is az Auróra Kerttel kapcsolatos peres eljárásban. Emiatt a hely tavaly ősszel a tulajdonossal aláírt egy közös nyilatkozatot (miszerint a bérleti szerződést ők és a tulajdonos is érvényesnek tekintik), amit el is juttatott az önkormányzathoz.

Az Auróra épülete, mellette a bezárt kerthelyiség Fotó: Halász Júlia

Az Auróra azt is írja, hogy az önkormányzatnak a szabály szerint először fel kellett volna szólítania őket, hogy pótolják a hiányosságot, jogszerűen csak akkor zárathatnának be a helyet, ha nem tudnának bemutatni érvényes szerződést, vagy valami más indokolná a tevékenységük felfüggesztését, de ilyesmiről szó sincs.

Az Auróra röviden így foglalta össze a helyzetet: