"Én vagyok a hibás", törte meg a csendet testőre ügyében Emmanuel Macron

Alexandre Benalla a saját testével, vicsorogva védi Emmanuel Macront valakitől, akivel az akkor még csak elnökjelölt politikus boldogan fogna kezet- Fotó: Karine Pierre/Hans Lucas

Hat nappal a botrány kirobbanása után Emmanuel Macron francia államfő is megszólalt tüntetőket bántalmazó testőre, Alexandre Benalla ügyében. Benalláról július 19-én került nyilvánosságra egy felvétel, amin látható, hogy május 1-én civil ruhában, azonosító nélkül, de rohamrendőrsisakban bántalmaz tüntetőket.

"Én vagyok a hibás" - jelentette ki Macron, aki a bírálóinak is üzent. "Jöhetnek és próbálkozhatnak, én a francia népnek felelek".

Pártja parlamenti képviselői előtt beszélve árulásnak minősítette Benalla viselkedését. Időközben kirúgott testőrét a hatóságok csoportos erőszakkal és álrendőrködéssel is megvádolták.

A botrány egyik érdekes aspektusa, hogy Macron elnöki palotája a hírek szerint már május 2-án értesült Benalla túlkapásáról, de két hónapon át hallgatott az ügyről. Benallát akkor két hétre felfüggesztették az állásából, de azután visszatérhetett. Végül csak akkor rúgták ki, amikor a Le Monde megszerezte és leközölte az esetről készült mobiltelefonos felvételt.

Macron szenvedélyes szónoklatában azt mondta, hogy "egy példamutató köztársaság sem hibák nélküli. De a környezetemben és a kormányomban senki sem mentesülhet a jogszabályok alól. Ha valaki felelőst keres, az egyedül én vagyok. Én fektettem a bizalmamat Alexandre Benallába" - mondta, bár arra nem adott magyarázatot, hogy a hivatala, bár tudott a történtekről, miért nem tett feljelentést az ügyben. Az elnöki hivatal belső vizsgálata során Benalla a rendőrség saját felvételeit is bemutatta, ezeket illegálisan adhatták át neki rendőrök, akiket időközben szintén őrizetbe vettek. (Via The Guardian)