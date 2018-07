Vízben lebomló nejlonzacskót fejlesztett ki két chilei tudós

Októbertől már tömeggyártásba kerülhet két chilei kutató, Roberto Astete és Christian Olivares fejlesztése, a vízben lebomló műanyagból készült nejlonzacskó, ami orvosolhatja korunk egyik aggasztóan nagy problémáját, a világot elárasztó műanyaghulladékét.

Astete és Olivares már 2016 decemberében is a lebomló nejlonzacskón dolgoztak, az akkori hírek szerint hetven tonnányi nejlonzacskót gyártottak le kínai, indiai, brazíliai tesztelésre. Azóta nagy csönd vette körül a projektet, amely aztán idén megnyerte a Google által szponzorált Singularity U chilei találmányversenyét.

Astete és Olivares kedden sajtótájékoztatón mutatták be a terméküket, amelynek sorozatgyártása a tervek szerint októberben indulhat meg. Itt bemutatták azt is, hogy a nejlonzacskó tényleg azonnal bomlani kezd, amint víz éri. Astete és Olivares termékük környezetbarátságát bizonyítandó még bele is ivott a vízbe, amiben feloldották a nejlonzacskót.

Roberto Astete (b) és Christian Olivares vízben oldódó nejlonzacskót fejlesztett ki. A termék környezetbarátságát bizonyítandó Astete még bele is kortyolt a vízbe, amiben feloldották a szatyrukat. Fotó: CLAUDIO REYES/AFP





Ami egyben hátránya is lehet a terméknek, hiszen a nejlonzacskó egyik lényege volna, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények közepette is szárazon tartja a belé helyezett termékeket. (Via MTI, El Comercio)